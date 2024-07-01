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Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами - РИА Новости, 01.07.2024
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05:12 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/zoloto-1956540896.html
Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами
Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами - РИА Новости, 01.07.2024
Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами
Гонконг в мае нарастил закупки российского золота почти в 60 раз к апрелю, до максимальных с октября прошлого года 750 миллионов долларов, следует из расчетов... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:12
2024-07-01T05:12
экономика
гонконг
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гонконг в мае нарастил закупки российского золота почти в 60 раз к апрелю, до максимальных с октября прошлого года 750 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро. Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок. В феврале их вовсе не было, в марте они выросли до 829 тысяч долларов, а в апреле - до 13 миллионов долларов. В конце весны Гонконг ввез этого драгметалла из России на 750 миллионов долларов, что в 58 раз больше показателя за апрель. При этом более крупные покупки совершались лишь трижды в истории - в августе, сентябре и октябре прошлого года. Россия по итогам мая вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Крупнейшим поставщиком традиционно является ОАЭ - в мае их поставки были на 1,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает материковый Китай с 621 миллионом долларов.
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экономика, гонконг, россия, оаэ
Экономика, Гонконг, Россия, ОАЭ
Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами

Гонконг в мае нарастил закупки российского золота почти в 60 раз к апрелю

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гонконг в мае нарастил закупки российского золота почти в 60 раз к апрелю, до максимальных с октября прошлого года 750 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро.
Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок. В феврале их вовсе не было, в марте они выросли до 829 тысяч долларов, а в апреле - до 13 миллионов долларов.
В конце весны Гонконг ввез этого драгметалла из России на 750 миллионов долларов, что в 58 раз больше показателя за апрель. При этом более крупные покупки совершались лишь трижды в истории - в августе, сентябре и октябре прошлого года.
Россия по итогам мая вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Крупнейшим поставщиком традиционно является ОАЭ - в мае их поставки были на 1,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает материковый Китай с 621 миллионом долларов.
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ЭкономикаГонконгРоссияОАЭ
 
 
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