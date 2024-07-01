https://ria.ru/20240701/zhivotnye-1956652564.html

В Московском зоопарке рассказали, как животные справляются с летней жарой

В Московском зоопарке рассказали, как животные справляются с летней жарой - РИА Новости, 01.07.2024

В Московском зоопарке рассказали, как животные справляются с летней жарой

Кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары из московского зоопарка любят купаться в водоемах, которые есть в вольерах, в жаркие дни, а львам, полосатым... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:49

2024-07-01T15:49

2024-07-01T15:49

общество

москва

евгений тишковец

московский зоопарк

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары из московского зоопарка любят купаться в водоемах, которые есть в вольерах, в жаркие дни, а львам, полосатым гиенам, тиграм нравится гулять на солнце, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет. "Обитатели Московского зоопарка довольно разные. Некоторые из них хорошо приспособлены к высоким температурам - они легко справляются с московской жарой. Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Большинство овец и альпака, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли. На улице в эту погоду гуляют львы, полосатые гиены, тигр. Они могут побыть какое-то время на солнце, а потом, когда им станет некомфортно, уйти в тень", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что есть животные, которым жару переносить сложнее. Но вольеры всех подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место, которое не видят посетители. Кроме того, многие вольеры оборудованы системами орошения и кондиционирования. Активно орошается водой вольер панд, волков, лошадей, белой медведицы Айки. "Также у Айки большой бассейн, где температура воды не поднимается выше 18-20 градусов. Еще у Айки в вольере работает снеговая пушка, снег от которой периодически насыпают росомахе", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что Айке замораживают различные угощения. Киперы делают это регулярно, 3 раза в неделю в качестве обогащения среды, это не зависит от погоды. "Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240602/slony-1950008281.html

https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html

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общество, москва, евгений тишковец, московский зоопарк