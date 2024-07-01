Рейтинг@Mail.ru
Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956629531.html
Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт
Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 01.07.2024
Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт
Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, Запад приступил к процессу свержения клана Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:11
2024-07-01T14:11
в мире
россия
москва
киев
владимир зеленский
заур смирнов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955888865_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_39183b136f6d6a60bad1b8208ea09224.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, Запад приступил к процессу свержения клана Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента. "Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, киевский узурпатор Зеленский лишился покровительства и иммунитета своих заокеанских хозяев после истечения президентских полномочий на фоне успешного проведения Россией СВО, а также после провала швейцарской конференции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями. Украинская сторона инициативу отвергла. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956549152.html
https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953197137.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955888865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1cfdd2e22fd45792faae784e39ad79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Владимир Путин
Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт

Эксперт Смирнов: попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, Запад приступил к процессу свержения клана Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента.
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Поднять ставку": в США раскрыли опасный план Зеленского против России
Вчера, 08:37
"Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, киевский узурпатор Зеленский лишился покровительства и иммунитета своих заокеанских хозяев после истечения президентских полномочий на фоне успешного проведения Россией СВО, а также после провала швейцарской конференции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями. Украинская сторона инициативу отвергла. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский
16 июня, 07:35
 
В миреРоссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийЗаур СмирновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала