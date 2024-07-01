https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956629531.html

Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт

Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 01.07.2024

Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт

Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, Запад приступил к процессу свержения клана Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:11

2024-07-01T14:11

2024-07-01T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, Запад приступил к процессу свержения клана Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента. "Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, киевский узурпатор Зеленский лишился покровительства и иммунитета своих заокеанских хозяев после истечения президентских полномочий на фоне успешного проведения Россией СВО, а также после провала швейцарской конференции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями. Украинская сторона инициативу отвергла. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956549152.html

https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953197137.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, киев, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин