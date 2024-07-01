Запад приступил к свержению клана Зеленского, считает эксперт
Эксперт Смирнов: попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, Запад приступил к процессу свержения клана Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента.
"Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, киевский узурпатор Зеленский лишился покровительства и иммунитета своих заокеанских хозяев после истечения президентских полномочий на фоне успешного проведения Россией СВО, а также после провала швейцарской конференции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями. Украинская сторона инициативу отвергла. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.