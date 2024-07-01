https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956568216.html

Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России

Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России - РИА Новости, 01.07.2024

Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России

США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, утверждает Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:59

2024-07-01T10:59

2024-07-01T11:10

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, утверждает Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer."Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — заявил он.Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956549152.html

https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956554423.html

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