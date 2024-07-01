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Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России - РИА Новости, 01.07.2024
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10:59 01.07.2024 (обновлено: 11:10 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956568216.html
Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России
Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России - РИА Новости, 01.07.2024
Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России
США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, утверждает Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:59
2024-07-01T11:10
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, утверждает Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer."Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — заявил он.Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956549152.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России

Зеленский потребовал у Вашингтона разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, утверждает Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
"Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — заявил он.
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Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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