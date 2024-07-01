Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России
Зеленский потребовал у Вашингтона разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, утверждает Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
"Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — заявил он.
Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.