"Поднять ставку": в США раскрыли опасный план Зеленского против России
Экс-советница Трампа: Зеленский хочет поднять ставки в конфликте с Россией
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет использовать все возможности западного оружия против России из-за провалов украинской армии на фронте, заявила в интервью Fox Business бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.
"Она (патовая ситуация. — Прим. ред.) сохраняется уже полтора года. <…> Поэтому все просьбы Зеленского о помощи (он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России) направлены на то, чтобы оставаться на равных. <…> Украина хочет поднять ставку", — отметила она.
Макфарланд подчеркнула, что все переданные Киеву Вашингтоном финансовые средства предназначены для того, чтобы сохранить текущее положение дел и медленно терять позиции. Кроме того, добавила она, в подобных конфликтах на истощение всегда побеждает страна с большим количеством ресурсов и средств. В текущем конфликте — это Россия, заключила Макфарланд.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по территории России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. По его словам, США разрешают украинским войскам атаковать российские силы, которые отходят на территорию России, с помощью артиллерии и других базирующихся на земле систем. Первоначально разрешение атаковать территории России американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
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