https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю

Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю - РИА Новости, 01.07.2024

Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю

На Украине появился новый политик. И зовут его Владимиром Зеленским. Если сравнить все то, что он заявлял еще в начале года, со словами, сказанными в течение... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:06

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владимир зеленский

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нато

вооруженные силы украины

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На Украине появился новый политик. И зовут его Владимиром Зеленским. Если сравнить все то, что он заявлял еще в начале года, со словами, сказанными в течение последних нескольких дней, то — хочешь не хочешь — придешь к выводу о том, что кто-то подменил просроченного президента.Пожалуй, точкой отсчета этой трансформации можно считать четверг, 27 июня. Именно в этот день Зеленский, прибыв в Брюссель на подписание очередных "судьбоносных" документов с Евросоюзом, внезапно признал большие потери своих вооруженных сил на поле боя и тот факт, что у него "нет много времени". Поэтому он пообещал "в течение месяцев" разработать "план мира" и предложить его на очередном саммите мира, куда планируется приглашение России.Спустя всего сутки тот же Зеленский на встрече с президентом Словении развил свою мысль, заявив буквально следующее: "Для нас очень важно показать план окончания войны, который поддержит большинство мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. <…> Это два параллельных процесса: быть сильными и разработать детальный понятный план, и он будет готов в этом году".Отметим сразу несколько пунктов, которые свидетельствуют о том, что Зеленского подменили. Признание больших потерь ВСУ противоречит заявлению тогда еще легитимного президента Украины о том, что его войска за два года боевых действий потеряли всего 31 тысячу человек. Заявление о готовности на переговоры с Россией прямо противоречит указу того же президента от 30 сентября 2022 года, запрещающего украинским властям вести переговоры с нашей страной. То есть новый Зеленский нарушает указ старого Зеленского!Ну и постоянные заявления о разработке некоего "плана мира" свидетельствуют о том, что новый Зеленский начисто позабыл о "формуле мира", с которой тот, прежний Зеленский носился по всей планете. Напомним: та "формула", которую глава российского МИД Сергей Лавров точно охарактеризовал как "пустышку", подразумевала фактически "войну до победного конца" — с возвратом границ 1991 года и репарациями от поверженной России. Судя по тому, что заговорили придворные глашатаи офиса президента Украины, об этом уже и не заикаются.Здесь стоит обратить особое внимание на беседу двух "говорящих голов" команды Андрея Ермака, главы того самого офиса, который фактически подмял под себя всю власть в Киеве и, собственно, был главным организатором прошедшего недавно в Швейцарии "саммита мира". Давно уже замечено, что тезисы, которые Ермак хочет сначала обкатать на публике, всегда вбрасывают через телеведущую Наталью Мосейчук и придворного политолога Владимира Фесенко. И конечно же, неслучайно сразу после упомянутых громких заявлений Зеленского о "плане мира", в субботу, 29 июня, появилась видеозапись беседы этих двух персонажей.Напомним, это те самые Мосейчук и Фесенко, которые долго рассказывали о неизбежности грядущей "победы Украины" и призывали к "войне до победного конца". Особенно старалась первая — она всего-то полтора месяца назад жестко предупредила украинских мужчин: "СБУ постучит в дверь к каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период на Украине заканчивается". Теперь же она в беседе со своим коллегой возмутилась подходу "война до последнего украинского мужика". То есть не только Зеленского подменили?Внезапно Фесенко признал, что Украина не сможет выиграть войну с Россией. И предупредил Зеленского о том, какую ловушку готовят ему его киевские конкуренты: "Если ты пойдешь на мир с Россией — все, ты предатель! Мы тебя заклеймим: ты предатель, ты предал, ты проиграл эту войну и так далее".А дальше вступила в разговор сама Мосейчук, которая фактически раскрыла содержание нового "плана мира" Зеленского: "Людям снова-таки надо пояснить: ну не проигрывает войну тот, у кого остается столица, большая часть территории, выход к морю!" Вот как, оказывается! То есть речь идет уже не о границах 1991 года, речь теперь о том, чтобы за режимом остался Киев и выход к Одессе.На что Фесенко сразу согласился: "Наш главный интерес — не просто возвращение территорий! Мы должны сберечь державу, нацию! А территорию мы сможем чуть позже вернуть. <…> И второе — привести страну в Европейский союз, потом и в НАТО. Вот в этом формула нашей победы!" Вот она, та самая новая "формула" из уст деятелей, которые просто так — и это понимают абсолютно все — столь резко не меняли бы свои взгляды.Таким образом, налицо совершенно новый подход Киева к вопросам войны и мира. Трудно сказать, что именно послужило отправной точкой этих трансформаций. Возможно, провал пресловутого "саммита мира", на котором Зеленскому и Ермаку страны Глобального Юга (и участвовавшие в мероприятии, и "проголосовавшие ногами") доступно объяснили, что без России договориться о мире не получится. Возможно, нежелание стран Запада финансировать все милитаристские запросы Киева. Возможно, понимание неизбежности победы Дональда Трампа при сохранении Джо Байдена в качестве его соперника в гонке за пост президента США. А может быть, все эти факторы вместе (но прежде всего ситуация на поле боя) склонили команду Зеленского к пониманию грядущей для нее катастрофы. Отсюда — и вновь проснувшееся "миролюбие", как это было весной 2022 года, когда российские воины стояли под Киевом.Но именно уроки стамбульских переговоров, сорванных Западом, определяют нынешнюю линию поведения России. Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством российского МИД четко и недвусмысленно определил наш план мира, заключающийся в освобождении всей территории России, включая вернувшиеся территории Новороссии, и демилитаризации Украины. Причем российский президент вновь дал понять Киеву, что в случае затягивания с ответом "условия для начала переговоров будут другими". А Сергей Лавров уже неоднократно подчеркивал, что теперь мы не будем останавливать боевые действия на период переговоров, как это было в 2022-м.Так что все эти ухищрения команды Зеленского (мол, сохраним выход к морю, а потом войдем в НАТО и "чуть позже" вернем территории) не имеют смысла — они легко читаются и просчитываются. Объясняются они полным провалом "формулы Зеленского" и сводятся к попытке придумать новый план нового Зеленского, чтобы можно было бы обмануть Россию хотя бы в будущем. Раз уж сейчас не получилось.

https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956380705.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240629/plan-1956286853.html

https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html

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