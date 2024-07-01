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Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире, узнали СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
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19:20 01.07.2024 (обновлено: 20:15 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/zelenskaya-1956730406.html
Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире, узнали СМИ
Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире, узнали СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире, узнали СМИ
Жена Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, пишет издание Vérité... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:20
2024-07-01T20:15
в мире
украина
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, пишет издание Vérité Сachée.Как сообщило СМИ со ссылкой на работника автосалона Bugatti во французской столице, супруге Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации, и она заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti. Всего на данный момент запланировано производство 250 автомобилей этой марки.По информации издания, Tourbillon обошелся Зеленской в 4,5 миллиона евро. Ожидается, что транспортное средство ей передадут в 2026 году.Bugatti Tourbillon — это новый гиперкар, который придет на замену Chiron. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат с V16 объемом 8,3 литра, пару электромоторов на передней оси и один, расположенный сзади, а также восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Спорткар сможет развивать скорость в 445 километров в час и разгоняться с нуля до сотни за две секунды.Ранее инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу сообщил о высочайшем уровне коррупции на Украине. Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины — в частности, на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.
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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире, узнали СМИ

Vérité Сachée: Елена Зеленская купила один из самых дорогих гиперкаров в мире

© AP Photo / Thomas PadillaЗеленский с супругой Еленой в Париже
Зеленский с супругой Еленой в Париже - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Зеленский с супругой Еленой в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, пишет издание Vérité Сachée.
Как сообщило СМИ со ссылкой на работника автосалона Bugatti во французской столице, супруге Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации, и она заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti. Всего на данный момент запланировано производство 250 автомобилей этой марки.
© Фото : Bugatti AutomobilesГиперкар Bugatti Tourbillon
Гиперкар Bugatti Tourbillon - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Bugatti Automobiles
Гиперкар Bugatti Tourbillon
По информации издания, Tourbillon обошелся Зеленской в 4,5 миллиона евро. Ожидается, что транспортное средство ей передадут в 2026 году.
Bugatti Tourbillon — это новый гиперкар, который придет на замену Chiron. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат с V16 объемом 8,3 литра, пару электромоторов на передней оси и один, расположенный сзади, а также восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Спорткар сможет развивать скорость в 445 километров в час и разгоняться с нуля до сотни за две секунды.
Ранее инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу сообщил о высочайшем уровне коррупции на Украине. Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины — в частности, на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.
На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.
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