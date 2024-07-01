https://ria.ru/20240701/zayavki-1956690063.html

Начался прием заявок на проект "Автолавки в село" для нижегородского МСБ

Начался прием заявок на проект "Автолавки в село" для нижегородского МСБ - РИА Новости, 01.07.2024

Начался прием заявок на проект "Автолавки в село" для нижегородского МСБ

В 15 муниципалитетах Нижегородской области стартовал прием заявок от предпринимателей на получение средств для покупки "магазина на колесах" по программе... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:27

2024-07-01T17:27

2024-07-01T17:27

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нижегородская область

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В 15 муниципалитетах Нижегородской области стартовал прием заявок от предпринимателей на получение средств для покупки "магазина на колесах" по программе "Автолавки в село", сообщает пресс-служба правительства региона. "Программа дает возможность предпринимателям получить компенсацию до 2,5 миллиона рублей при покупке автолавки: 2 миллиона выделяется правительством региона, 500 тысяч рублей — администрацией муниципалитета. Общий бюджет проекта в этом году составляет 30 миллионов рублей", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это позволит улучшить доступность продуктов и товаров первой необходимости для жителей удаленных населенных пунктов региона. В этом году программа реализуется в 15 муниципалитетах. О мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240701/ekochipsy-1956603917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, нижегородская область, поддержка бизнеса