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Начался прием заявок на проект "Автолавки в село" для нижегородского МСБ
Начался прием заявок на проект "Автолавки в село" для нижегородского МСБ - РИА Новости, 01.07.2024
Начался прием заявок на проект "Автолавки в село" для нижегородского МСБ
В 15 муниципалитетах Нижегородской области стартовал прием заявок от предпринимателей на получение средств для покупки "магазина на колесах" по программе... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:27
2024-07-01T17:27
2024-07-01T17:27
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В 15 муниципалитетах Нижегородской области стартовал прием заявок от предпринимателей на получение средств для покупки "магазина на колесах" по программе "Автолавки в село", сообщает пресс-служба правительства региона. "Программа дает возможность предпринимателям получить компенсацию до 2,5 миллиона рублей при покупке автолавки: 2 миллиона выделяется правительством региона, 500 тысяч рублей — администрацией муниципалитета. Общий бюджет проекта в этом году составляет 30 миллионов рублей", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это позволит улучшить доступность продуктов и товаров первой необходимости для жителей удаленных населенных пунктов региона. В этом году программа реализуется в 15 муниципалитетах. О мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, нижегородская область, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Нижегородская область, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В 15 муниципалитетах Нижегородской области стартовал прием заявок от предпринимателей на получение средств для покупки "магазина на колесах" по программе "Автолавки в село", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Программа дает возможность предпринимателям получить компенсацию до 2,5 миллиона рублей при покупке автолавки: 2 миллиона выделяется правительством региона, 500 тысяч рублей — администрацией муниципалитета. Общий бюджет проекта в этом году составляет 30 миллионов рублей", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что это позволит улучшить доступность продуктов и товаров первой необходимости для жителей удаленных населенных пунктов региона. В этом году программа реализуется в 15 муниципалитетах.
О мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".