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Суд арестовал спиртовой завод водочного магната
Суд арестовал спиртовой завод водочного магната - РИА Новости, 01.07.2024
Суд арестовал спиртовой завод водочного магната
Тамбовский районный суд в конце июня по иску Генеральной прокуратуры арестовал спиртовой завод "Амбер Талвис", принадлежавший водочному магнату Юрию Шефлеру,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:09
2024-07-01T16:09
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Тамбовский районный суд в конце июня по иску Генеральной прокуратуры арестовал спиртовой завод "Амбер Талвис", принадлежавший водочному магнату Юрию Шефлеру, следует из исполнительных листов на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП)."Согласно картотеке Тамбовского районного суда, дело, в рамках которого были выданы исполнительные листы на арест активов, поступило 21 июня", — отметили в публикации.Стороны процесса в материалах не обозначены. Закрытое судебное заседание назначено на 23 июляСогласно данным РБК, спирт с предприятия поставлялся в Латвию, где выпускают водку Stoli и Moskovskaya. Суд также наложил арест на АО "СПИ-РВВК" и его дочернюю структуру ООО "РВВК", расположенные в Калининграде.Кроме того, в испонительных листах значатся предприятия "Амбер бевередж групп холдинг С.А.Р.Л", "Столи груп С.А.Р.Л" и "Эс.Пи.Ай. риджинал бизнес юнит Б.В.", зарегистрированные в Нидерландах и Люксембурге.Владелец завода Шефлер покинул Россию в 2002 году, и в это же время Счетная палата признала приватизацию принадлежавшего ему "Союзплодоимпорта" незаконной и планировала лишить компанию прав на водочные бренды, заключили в издании.
https://ria.ru/20240613/lugovoy-1952588039.html
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россия, латвия, калининград, рбк (медиагруппа), кубань-вино
Россия, Латвия, Калининград, РБК (медиагруппа), Кубань-Вино
Суд арестовал спиртовой завод водочного магната
Суд арестовал спиртовой завод водочного магната Шефлера по иску Генпрокуратуры