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СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады - РИА Новости, 01.07.2024
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10:32 01.07.2024 (обновлено: 16:09 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/zaderzhanie-1956562014.html
СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады
СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады - РИА Новости, 01.07.2024
СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады
В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, утверждает Служба... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:32
2024-07-01T16:09
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, утверждает Служба безопасности Украины в Telegram-канале. &quot;Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. &lt;…&gt; Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу&quot;, — заявили в спецслужбе.Группу якобы возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По данным СБУ, провокации готовились "под видом мирного собрания". При обысках обнаружили оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черновые записи с доказательствами преступных действий".&quot;Сейчас следователи службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье &quot;Действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти&quot;, — добавили в ведомстве.Задержанных заключили под стражу.Как сообщала в конце июня Служба внешней разведки России, Запад готовится заменить Владимира Зеленского. По информации ведомства, США и их союзники считают подходящей кандидатурой на роль главы Украины бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Как объяснили в спецслужбе, американская администрация пойдет на такой шаг, когда исчерпает "полезность" Зеленского для своих планов и осознает тщетность надежд на "стратегическое поражение России".Читайте в Дзен: Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
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в мире, украина, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады

СБУ заявила о задержании группы людей, готовивших захват здания Рады 30 июня

© Фото : СБУЗадержание общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве
Задержание общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : СБУ
Задержание общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, утверждает Служба безопасности Украины в Telegram-канале.
«

"Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. <…> Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", — заявили в спецслужбе.

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Группу якобы возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По данным СБУ, провокации готовились "под видом мирного собрания".
При обысках обнаружили оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черновые записи с доказательствами преступных действий".
«

"Сейчас следователи службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье "Действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", — добавили в ведомстве.

Задержанных заключили под стражу.
Как сообщала в конце июня Служба внешней разведки России, Запад готовится заменить Владимира Зеленского. По информации ведомства, США и их союзники считают подходящей кандидатурой на роль главы Украины бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Как объяснили в спецслужбе, американская администрация пойдет на такой шаг, когда исчерпает "полезность" Зеленского для своих планов и осознает тщетность надежд на "стратегическое поражение России".

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