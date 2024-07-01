https://ria.ru/20240701/zaderzhanie-1956562014.html

СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады

СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады - РИА Новости, 01.07.2024

СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады

В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, утверждает Служба... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:32

2024-07-01T10:32

2024-07-01T16:09

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, утверждает Служба безопасности Украины в Telegram-канале. "Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. <…> Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", — заявили в спецслужбе.Группу якобы возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По данным СБУ, провокации готовились "под видом мирного собрания". При обысках обнаружили оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черновые записи с доказательствами преступных действий"."Сейчас следователи службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье "Действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", — добавили в ведомстве.Задержанных заключили под стражу.Как сообщала в конце июня Служба внешней разведки России, Запад готовится заменить Владимира Зеленского. По информации ведомства, США и их союзники считают подходящей кандидатурой на роль главы Украины бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Как объяснили в спецслужбе, американская администрация пойдет на такой шаг, когда исчерпает "полезность" Зеленского для своих планов и осознает тщетность надежд на "стратегическое поражение России".Читайте в Дзен: Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956546092.html

https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, верховная рада украины