СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады
СБУ заявила о задержании группы людей, готовивших захват здания Рады 30 июня
© Фото : СБУЗадержание общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве
© Фото : СБУ
Задержание общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, утверждает Служба безопасности Украины в Telegram-канале.
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"Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. <…> Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", — заявили в спецслужбе.
Группу якобы возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По данным СБУ, провокации готовились "под видом мирного собрания".
При обысках обнаружили оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черновые записи с доказательствами преступных действий".
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"Сейчас следователи службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье "Действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", — добавили в ведомстве.
Задержанных заключили под стражу.
Как сообщала в конце июня Служба внешней разведки России, Запад готовится заменить Владимира Зеленского. По информации ведомства, США и их союзники считают подходящей кандидатурой на роль главы Украины бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Как объяснили в спецслужбе, американская администрация пойдет на такой шаг, когда исчерпает "полезность" Зеленского для своих планов и осознает тщетность надежд на "стратегическое поражение России".
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