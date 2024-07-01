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Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента - РИА Новости, 01.07.2024
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22:57 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/zadacha-1956757370.html
Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента
Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента - РИА Новости, 01.07.2024
Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента
Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах считает, что задача будущего молдавского президента, РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:57
2024-07-01T22:57
в мире
молдавия
нидерланды
сша
ирина влах
марк рютте
нато
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах считает, что задача будущего молдавского президента, которого изберут осенью 2024 года, призвать НАТО к признанию нейтралитета республики. В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре. На 20 октября запланированы выборы президента Молдавии. Влах считает, что такое совпадение отличный повод для будущего молдавского президента обратиться с важным запросом к НАТО. "Приход Марка Рютте в руководство НАТО практически совпадет с выборами нового президента Республики Молдова. Эта ситуация предоставит нам историческую возможность, которой нам грех не воспользоваться. Новый президент Молдовы должен будет официально обратиться к Марку Рютте с призывом, чтобы НАТО официально признало нейтралитет Республики Молдова", - написала Влах в своем Telegram-канале. Она уверена, что это заявление вызовет цепную реакцию и никто никогда, даже теоретически, не допустит идеи вовлечения Молдавии в военные сценарии. "Будет послан сильный сигнал о том, что Республика Молдова заслуживает того, чтобы жить в мире, и что времена авантюристов, которые вооружают страну и готовят ее не пойми к каким сценариям прошли и никогда не вернутся", - отметила Влах. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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в мире, молдавия, нидерланды, сша, ирина влах, марк рютте, нато, гагаузия
В мире, Молдавия, Нидерланды, США, Ирина Влах, Марк Рютте, НАТО, Гагаузия
Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента

Влах: задача главы Молдавии — призвать НАТО к признанию нейтралитета республики

© Фото : официальный сайт Ирины Влах Ирина Влах
 Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах считает, что задача будущего молдавского президента, которого изберут осенью 2024 года, призвать НАТО к признанию нейтралитета республики.
В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре. На 20 октября запланированы выборы президента Молдавии. Влах считает, что такое совпадение отличный повод для будущего молдавского президента обратиться с важным запросом к НАТО.
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"Приход Марка Рютте в руководство НАТО практически совпадет с выборами нового президента Республики Молдова. Эта ситуация предоставит нам историческую возможность, которой нам грех не воспользоваться. Новый президент Молдовы должен будет официально обратиться к Марку Рютте с призывом, чтобы НАТО официально признало нейтралитет Республики Молдова", - написала Влах в своем Telegram-канале.
Она уверена, что это заявление вызовет цепную реакцию и никто никогда, даже теоретически, не допустит идеи вовлечения Молдавии в военные сценарии. "Будет послан сильный сигнал о том, что Республика Молдова заслуживает того, чтобы жить в мире, и что времена авантюристов, которые вооружают страну и готовят ее не пойми к каким сценариям прошли и никогда не вернутся", - отметила Влах.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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В миреМолдавияНидерландыСШАИрина ВлахМарк РюттеНАТОГагаузия
 
 
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