Экс-глава Гагаузии назвала задачу будущего молдавского президента
Влах: задача главы Молдавии — призвать НАТО к признанию нейтралитета республики
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах считает, что задача будущего молдавского президента, которого изберут осенью 2024 года, призвать НАТО к признанию нейтралитета республики.
В среду НАТО утвердила премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. К исполнению своих новых обязанностей он приступит в октябре. На 20 октября запланированы выборы президента Молдавии. Влах считает, что такое совпадение отличный повод для будущего молдавского президента обратиться с важным запросом к НАТО.
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"Приход Марка Рютте в руководство НАТО практически совпадет с выборами нового президента Республики Молдова. Эта ситуация предоставит нам историческую возможность, которой нам грех не воспользоваться. Новый президент Молдовы должен будет официально обратиться к Марку Рютте с призывом, чтобы НАТО официально признало нейтралитет Республики Молдова", - написала Влах в своем Telegram-канале.
Она уверена, что это заявление вызовет цепную реакцию и никто никогда, даже теоретически, не допустит идеи вовлечения Молдавии в военные сценарии. "Будет послан сильный сигнал о том, что Республика Молдова заслуживает того, чтобы жить в мире, и что времена авантюристов, которые вооружают страну и готовят ее не пойми к каким сценариям прошли и никогда не вернутся", - отметила Влах.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.