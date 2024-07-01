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Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля
Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля - РИА Новости, 01.07.2024
Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля
Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:18
2024-07-01T10:18
2024-07-01T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,71 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально поднимался до 11,78 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля
Курс юаня на Московской бирже перешел к снижению и опустился до 11,71 рубля