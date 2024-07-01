https://ria.ru/20240701/yuan-1956560228.html

Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля

Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля - РИА Новости, 01.07.2024

Курс юаня на Московской бирже опустился до 11,71 рубля

Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:18

2024-07-01T10:18

2024-07-01T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,71 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально поднимался до 11,78 рубля.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа