https://ria.ru/20240701/yaroslavl-1956724005.html

Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение

Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение - РИА Новости, 01.07.2024

Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение

Дело о похищении девочки в Ярославле направят в суд для применения в отношении фигурантки принудительной меры медицинского характера, сообщило региональное... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:48

2024-07-01T18:48

2024-07-01T18:48

происшествия

ярославль

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Дело о похищении девочки в Ярославле направят в суд для применения в отношении фигурантки принудительной меры медицинского характера, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Инцидент произошел в конце мая. Полиция и СУСК сообщали о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Женщину задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а похитительница была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК. "Учитывая имеющееся у женщины психическое расстройство, собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении неё принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949089817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)