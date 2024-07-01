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Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение
Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение - РИА Новости, 01.07.2024
Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение
Дело о похищении девочки в Ярославле направят в суд для применения в отношении фигурантки принудительной меры медицинского характера, сообщило региональное... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:48
2024-07-01T18:48
2024-07-01T18:48
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РЯЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Дело о похищении девочки в Ярославле направят в суд для применения в отношении фигурантки принудительной меры медицинского характера, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Инцидент произошел в конце мая. Полиция и СУСК сообщали о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Женщину задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а похитительница была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК. "Учитывая имеющееся у женщины психическое расстройство, собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении неё принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Ярославля, похитившую ребенка, могут отправить на лечение
СК: жительнице Ярославля, похитившей девочку, грозит принудительное лечение
РЯЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Дело о похищении девочки в Ярославле направят в суд для применения в отношении фигурантки принудительной меры медицинского характера, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел в конце мая. Полиция и СУСК сообщали о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Женщину задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а похитительница была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК.
"Учитывая имеющееся у женщины психическое расстройство, собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении неё принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении СУСК.