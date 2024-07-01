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Украина сильно отстает от плана мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
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19:05 01.07.2024 (обновлено: 19:42 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/welt-1956727786.html
Украина сильно отстает от плана мобилизации, пишут СМИ
Украина сильно отстает от плана мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
Украина сильно отстает от плана мобилизации, пишут СМИ
Киев в последние месяцы не может выполнить план мобилизации, согласно которому нужно набирать по 50 тысяч человек каждый квартал, сообщило немецкое издание Welt РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:05
2024-07-01T19:42
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев в последние месяцы не может выполнить план мобилизации, согласно которому нужно набирать по 50 тысяч человек каждый квартал, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на источники."Чтобы компенсировать потери и создать новые бригады, Украине необходимо не менее 50 тысяч новых солдат в квартал, а всего до конца этого года — 200 тысяч. Как узнали в Welt am Sonntag от источников, отвечающих за вопросы европейской безопасности, в последние месяцы страна значительно отстает от этих показателей", — говорится в публикации.Отмечается также, что с мая киевский режим освободил около 2800 заключенных для последующей отправки на фронт. Однако, по данным Welt, известны случаи, когда администрации колоний препятствовали этому из-за нежелания терять дешевую рабочую силу.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Кроме того, 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у ряда депутатов.
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Украина сильно отстает от плана мобилизации, пишут СМИ

Welt: Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч человек в 3 месяца

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев в последние месяцы не может выполнить план мобилизации, согласно которому нужно набирать по 50 тысяч человек каждый квартал, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на источники.
«
"Чтобы компенсировать потери и создать новые бригады, Украине необходимо не менее 50 тысяч новых солдат в квартал, а всего до конца этого года — 200 тысяч. Как узнали в Welt am Sonntag от источников, отвечающих за вопросы европейской безопасности, в последние месяцы страна значительно отстает от этих показателей", — говорится в публикации.
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Отмечается также, что с мая киевский режим освободил около 2800 заключенных для последующей отправки на фронт. Однако, по данным Welt, известны случаи, когда администрации колоний препятствовали этому из-за нежелания терять дешевую рабочую силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Кроме того, 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у ряда депутатов.
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