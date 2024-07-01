https://ria.ru/20240701/vzryv-1956727571.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:05

2024-07-01T19:05

2024-07-01T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

днепропетровск

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. "Сообщают о взрыве в Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, днепропетровск, украина