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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:05
2024-07-01T19:05
2024-07-01T19:05
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. "Сообщают о взрыве в Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
"Страна": в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв