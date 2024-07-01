https://ria.ru/20240701/vyplaty-1956528449.html

Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума - РИА Новости, 01.07.2024

Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

Россияне, размер накопительной пенсии которых составил 10% или меньше от размера прожиточного минимума пенсионера, получат единовременную выплату этих... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:32

2024-07-01T00:32

2024-07-01T01:49

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне, размер накопительной пенсии которых составил 10% или меньше от размера прожиточного минимума пенсионера, получат единовременную выплату этих накоплений с 1 июля, свидетельствует Федеральный закон от 25.12.2023 N 632-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Лицам, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии… был бы равен или составил менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ… (начисление накопленной пенсии положено - ред.) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)", - говорится в документе. Так, в конце мая Минтруд РФ предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев - это 22,5 года. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - срок, с помощью которого рассчитывают ее размер. Он определяется каждый год федеральным законом на основании статистики о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. Общая накопленная сумма делится на этот период, чтобы определить размер выплаты в месяц.

https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html

https://ria.ru/20231127/pensii-1912227123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия