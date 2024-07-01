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Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума - РИА Новости, 01.07.2024
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00:32 01.07.2024 (обновлено: 01:49 01.07.2024)
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Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума
Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума - РИА Новости, 01.07.2024
Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума
Россияне, размер накопительной пенсии которых составил 10% или меньше от размера прожиточного минимума пенсионера, получат единовременную выплату этих... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:32
2024-07-01T01:49
общество
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне, размер накопительной пенсии которых составил 10% или меньше от размера прожиточного минимума пенсионера, получат единовременную выплату этих накоплений с 1 июля, свидетельствует Федеральный закон от 25.12.2023 N 632-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Лицам, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии… был бы равен или составил менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ… (начисление накопленной пенсии положено - ред.) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)", - говорится в документе. Так, в конце мая Минтруд РФ предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев - это 22,5 года. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - срок, с помощью которого рассчитывают ее размер. Он определяется каждый год федеральным законом на основании статистики о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. Общая накопленная сумма делится на этот период, чтобы определить размер выплаты в месяц.
https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html
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общество, россия
Общество, Россия
Пенсионерам выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

Пенсионерам 1 июля выплатят накопления менее 10% прожиточного минимума

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне, размер накопительной пенсии которых составил 10% или меньше от размера прожиточного минимума пенсионера, получат единовременную выплату этих накоплений с 1 июля, свидетельствует Федеральный закон от 25.12.2023 N 632-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Лицам, размер накопительной пенсии которых, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии… был бы равен или составил менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ… (начисление накопленной пенсии положено - ред.) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)", - говорится в документе.
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Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля
Вчера, 02:17
Так, в конце мая Минтруд РФ предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год продолжительностью в 270 месяцев - это 22,5 года.
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - срок, с помощью которого рассчитывают ее размер. Он определяется каждый год федеральным законом на основании статистики о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. Общая накопленная сумма делится на этот период, чтобы определить размер выплаты в месяц.
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