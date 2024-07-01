https://ria.ru/20240701/vymogatelstvo-1956694573.html

Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов

Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов - РИА Новости, 01.07.2024

Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов

Силовики в Валуйском городском округе Белгородской области пресекли деятельность преступной группы из Дагестана, которая занималась вымогательством у водителей... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:23

2024-07-01T17:23

2024-07-01T17:23

происшествия

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белгородская область

валуйки

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Силовики в Валуйском городском округе Белгородской области пресекли деятельность преступной группы из Дагестана, которая занималась вымогательством у водителей такси, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, в 2023 году в городе Валуйки выходцы из Республики Дагестан создали преступную группу, которая пыталась установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в селе Солоти Валуйского округа. Члены группы ежедневно находились на стоянках такси и вымогали деньги у водителей за возможность работать. Если водители отказывались платить, им угрожали, применяли физическую силу, отбирали ключи от машин и препятствовали перевозке пассажиров. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, УМВД, при силовой поддержке Росгвардии задержаны трое подозреваемых, двое из которых арестованы. В отношении членов преступной группы возбуждены и расследуются уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)", - говорится в релизе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Отмечается, что во время обысков у членов группы были обнаружены наркотики. По инициативе УФСБ у одного из фигурантов также прекращено гражданство РФ.

https://ria.ru/20240507/novgorod-1944306068.html

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948063877.html

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происшествия, россия, белгородская область, валуйки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)