https://ria.ru/20240701/vymogatelstvo-1956694573.html
Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов
Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов - РИА Новости, 01.07.2024
Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов
Силовики в Валуйском городском округе Белгородской области пресекли деятельность преступной группы из Дагестана, которая занималась вымогательством у водителей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:23
2024-07-01T17:23
2024-07-01T17:23
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Силовики в Валуйском городском округе Белгородской области пресекли деятельность преступной группы из Дагестана, которая занималась вымогательством у водителей такси, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, в 2023 году в городе Валуйки выходцы из Республики Дагестан создали преступную группу, которая пыталась установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в селе Солоти Валуйского округа. Члены группы ежедневно находились на стоянках такси и вымогали деньги у водителей за возможность работать. Если водители отказывались платить, им угрожали, применяли физическую силу, отбирали ключи от машин и препятствовали перевозке пассажиров. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, УМВД, при силовой поддержке Росгвардии задержаны трое подозреваемых, двое из которых арестованы. В отношении членов преступной группы возбуждены и расследуются уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)", - говорится в релизе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Отмечается, что во время обысков у членов группы были обнаружены наркотики. По инициативе УФСБ у одного из фигурантов также прекращено гражданство РФ.
https://ria.ru/20240507/novgorod-1944306068.html
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948063877.html
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происшествия, россия, белгородская область, валуйки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Валуйки, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Белгородские силовики задержали дагестанцев, вымогавших деньги у таксистов
Под Белгородом задержали группу дагестанцев, вымогавшую деньги у таксистов