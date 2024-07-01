https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html

В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 01.07.2024

В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:18

2024-07-01T12:18

2024-07-01T15:25

франция

в мире

дмитрий песков

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дождемся второго тура (выборов - ред.), хотя предпочтения французских избирателей нам понятны", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции."Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", - сказал Песков журналистам.Ранее французская партия "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов

https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956583707.html

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Варвара Скокшина

франция, в мире, дмитрий песков, парламентские выборы во франции — 2024