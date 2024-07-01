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В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 01.07.2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:18
2024-07-01T12:18
2024-07-01T15:25
франция
в мире
дмитрий песков
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дождемся второго тура (выборов - ред.), хотя предпочтения французских избирателей нам понятны", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции."Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", - сказал Песков журналистам.Ранее французская партия "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956583707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, дмитрий песков, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, В мире, Дмитрий Песков, Парламентские выборы во Франции — 2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
В Кремле посчитали победу правых сил на выборах во Франции закономерной
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дождемся второго тура (выборов - ред.), хотя предпочтения французских избирателей нам понятны", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции
.
"Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", - сказал Песков журналистам.
Ранее французская партия "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов