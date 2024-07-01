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В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 01.07.2024
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12:18 01.07.2024 (обновлено: 15:25 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 01.07.2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:18
2024-07-01T15:25
франция
в мире
дмитрий песков
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дождемся второго тура (выборов - ред.), хотя предпочтения французских избирателей нам понятны", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции."Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", - сказал Песков журналистам.Ранее французская партия "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956583707.html
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франция, в мире, дмитрий песков, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, В мире, Дмитрий Песков, Парламентские выборы во Франции — 2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции

В Кремле посчитали победу правых сил на выборах во Франции закономерной

© AP Photo / Aurelien MorissardГолосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции, подтверждаются наметившиеся ранее тенденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дождемся второго тура (выборов - ред.), хотя предпочтения французских избирателей нам понятны", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 11:54
Он добавил, что Кремль внимательно следит за ходом выборов во Франции.
"Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", - сказал Песков журналистам.
Ранее французская партия "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции
Вчера, 12:07
Инфографика
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание ФранцииПосмотреть
 
ФранцияВ миреДмитрий ПесковПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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