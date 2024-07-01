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"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 01.07.2024 (обновлено: 18:55 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html
"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления
"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления - РИА Новости, 01.07.2024
"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления
ВСУ сумели собрать достаточно сил для восполнения потерь, но их недостаточно для каких-либо наступательных действий, пишет газета The Wall Street Journal со... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:48
2024-07-01T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВСУ сумели собрать достаточно сил для восполнения потерь, но их недостаточно для каких-либо наступательных действий, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских службах безопасности."Наступление российских войск в Харьковской области, похоже, застало украинские войска врасплох", — сообщают журналисты, по мнению которых "ни одна из сторон не готова к решающему прорыву".WSJ напоминает, что российское наступление выявило плохо укрепленные или вообще отсутствующие оборонительные сооружения в этом районе.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США – американцы и европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили российские подразделения.
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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления

WSJ: ВСУ не хватает сил для контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВСУ сумели собрать достаточно сил для восполнения потерь, но их недостаточно для каких-либо наступательных действий, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских службах безопасности.
"Наступление российских войск в Харьковской области, похоже, застало украинские войска врасплох", — сообщают журналисты, по мнению которых "ни одна из сторон не готова к решающему прорыву".
WSJ напоминает, что российское наступление выявило плохо укрепленные или вообще отсутствующие оборонительные сооружения в этом районе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США – американцы и европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили российские подразделения.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
Вчера, 18:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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