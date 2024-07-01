https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html

"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления

"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления - РИА Новости, 01.07.2024

"Застали врасплох". СМИ узнали о нехватке у ВСУ сил для контрнаступления

ВСУ сумели собрать достаточно сил для восполнения потерь, но их недостаточно для каких-либо наступательных действий, пишет газета The Wall Street Journal со... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:48

2024-07-01T18:48

2024-07-01T18:55

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВСУ сумели собрать достаточно сил для восполнения потерь, но их недостаточно для каких-либо наступательных действий, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских службах безопасности."Наступление российских войск в Харьковской области, похоже, застало украинские войска врасплох", — сообщают журналисты, по мнению которых "ни одна из сторон не готова к решающему прорыву".WSJ напоминает, что российское наступление выявило плохо укрепленные или вообще отсутствующие оборонительные сооружения в этом районе.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новое контрнаступление Украина будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США – американцы и европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили российские подразделения.

https://ria.ru/20240701/plan-1956713648.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато