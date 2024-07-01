https://ria.ru/20240701/volgograd-1956587002.html
Более 500 тысяч человек приняли участие в молодежном фестивале в Волгограде
Более 500 тысяч человек приняли участие в молодежном фестивале в Волгограде - РИА Новости, 01.07.2024
Более 500 тысяч человек приняли участие в молодежном фестивале в Волгограде
Более 500 тысяч человек стали участниками III Волгоградского молодежного фестиваля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:21
2024-07-01T12:21
2024-07-01T12:21
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Более 500 тысяч человек стали участниками III Волгоградского молодежного фестиваля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Как уточнили в администрации Волгоградской области, Бочаров в понедельник провел совещание по итогам III Волгоградского молодежного фестиваля, который проходил в городе с 27 по 29 июня. "В конкурсных, патриотических и развлекательных мероприятиях в течение трех дней приняли участие более 500 тысяч человек: дети, подростки, молодежь, жители из всех муниципальных образований Волгоградской области, представители Донбасса, Новороссии и других регионов нашей страны. Благодарю за профессионализм и ответственное отношение к делу всех, кто принимал непосредственное участие", - передает администрация слова губернатора. По итогам фестиваля Бочаров поручил обобщить инициативы, предложенные участниками в ходе мероприятия, расширить географию фестиваля, а также развивать межрегиональное молодежное сотрудничество.
https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html
https://ria.ru/20240617/investitsii--1953439951.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров