Пользователи Вконтакте рассказали, боятся ли они искусственного интеллекта
© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики относятся к развитию искусственного интеллекта.
В голосовании поучаствовали 1837 человек. На выбор предлагалось три варианта ответа: положительно, нейтрально или негативно.
Выяснилось, что большинство подписчиков – 42,1% опрошенных – воспринимают ИИ как угрозу для человечества. Еще 33,1% пользователей ответили, что относятся к искусственному интеллекту нейтрально: не нуждаются в нем и не боятся его. А 24,6% подписчиков считают, что ИИ уже стал помощником человека и ничего плохого в этом нет.
Ранее преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов заявил, что ИИ может лишить россиян возможности работать по профессиям. По его словам, опасения людей связаны с нейросетями, которые в очень близкой временной перспективе могут привести не только к потере работы конкретными людьми, но и к исчезновению определенных профессий, особенно творческих или тех, которые связаны с большим количеством рутины.