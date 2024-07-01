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Пользователи Вконтакте рассказали, боятся ли они искусственного интеллекта

Пользователи Вконтакте рассказали, боятся ли они искусственного интеллекта - РИА Новости, 01.07.2024

Пользователи Вконтакте рассказали, боятся ли они искусственного интеллекта

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики относятся к развитию искусственного интеллекта. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:53

2024-07-01T15:53

2024-07-01T15:53

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РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, как подписчики относятся к развитию искусственного интеллекта.В голосовании поучаствовали 1837 человек. На выбор предлагалось три варианта ответа: положительно, нейтрально или негативно.Выяснилось, что большинство подписчиков – 42,1% опрошенных – воспринимают ИИ как угрозу для человечества. Еще 33,1% пользователей ответили, что относятся к искусственному интеллекту нейтрально: не нуждаются в нем и не боятся его. А 24,6% подписчиков считают, что ИИ уже стал помощником человека и ничего плохого в этом нет.Ранее преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов заявил, что ИИ может лишить россиян возможности работать по профессиям. По его словам, опасения людей связаны с нейросетями, которые в очень близкой временной перспективе могут привести не только к потере работы конкретными людьми, но и к исчезновению определенных профессий, особенно творческих или тех, которые связаны с большим количеством рутины.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, россия, риа новости