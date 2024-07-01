https://ria.ru/20240701/veteran-1956706429.html

Ветеран ВОВ получит землю в Самаре после обращения в соцсетях

Ветеран ВОВ получит землю в Самаре после обращения в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2024

Ветеран ВОВ получит землю в Самаре после обращения в соцсетях

Ветерану Великой Отечественной войны Федору Ронжину помогут оформить право собственности на земельный участок в Самаре, на котором у него расположен гараж,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:49

2024-07-01T17:49

2024-07-01T17:49

общество

самара

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Федору Ронжину помогут оформить право собственности на земельный участок в Самаре, на котором у него расположен гараж, после обращения в соцсетях. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве зачитал обращение в соцсетях, в котором жительница попросила помочь Ронжину в оформлении земельного участка, где расположен его гараж. В обращении указано, что участок был выделен профсоюзной организацией еще в 1970-е годы. На неоднократные обращения в департамент управления имуществом Самары ветеран получал ответы, что в предоставленном им пакете отсутствуют необходимые документы. "В 2021 году было, действительно, обращение. Понимаем, что крайне невнимательно отработали это обращение, на сегодняшний момент общаемся с его дочерью, все запросы в организации направлены, получены ответы. В среду выезжают представители МФЦ для приемки документов, доведем до конца месяца эту историю до конца. ... Решение принято, замечание объявлено сотруднику (городского департамента управления имущества, - ред.)", - сообщила мэр Самары Елена Лапушкина на совещании, которое транслировалось онлайн. Федорищев возмутился из-за того, что на проблему обратили внимание только после обращения в соцсетях. Он также поручил Лапушкиной ужесточить ответственность для сотрудников, которые занимались этим вопросом. "Меру ответственности людей, которые с ветеранами (работают, - ред.), переведите в абсолют. ... Мне потом документы покажите, как вы поступили в этом случае по отношению к тем, кто так организовал работу", - поручил Федорищев.

https://ria.ru/20240530/veteran-1949473822.html

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общество, самара, самарская область, вячеслав федорищев