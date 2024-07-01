https://ria.ru/20240701/veter-1956756094.html

В Петербурге сильный ветер повалил 48 деревьев

В Петербурге сильный ветер повалил 48 деревьев - РИА Новости, 01.07.2024

В Петербурге сильный ветер повалил 48 деревьев

Сильный ветер повалили в Санкт-Петербурге 48 деревьев, в настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий непогоды, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:42

2024-07-01T22:42

2024-07-01T23:05

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Сильный ветер повалили в Санкт-Петербурге 48 деревьев, в настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий непогоды, сообщает городской комитет по благоустройству. В Петербурге в понедельник к вечеру прошел дождь, гроза, а также был сильный ветер. "Садово-парковые и дорожные предприятия Петербурга на данный момент продолжают работу по ликвидации последствий урагана. С дорожек в скверах и садах, с проезжей части и тротуаров убирают рухнувшие деревья. На данный момент известно о 48 упавших стволах на территориях, подконтрольных комитету по благоустройству", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа по уборке деревьев продлится, как минимум, до завтрашнего утра. В Петербурге из-за непогоды с вечера понедельника закрыли для посещения сады и парки. По данным МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще одна женщина и ребенок пострадали.

https://ria.ru/20240701/dub-1956745730.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)