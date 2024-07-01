Рейтинг@Mail.ru
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/verbitskiy-1956602944.html
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала - РИА Новости, 01.07.2024
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала
Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:47
2024-07-01T12:47
в мире
украина
porsche panamera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора. Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. Позднее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляли Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро. "Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении, опубликованном в офисе генпрокурора Украины.
https://ria.ru/20240625/vinnitsa-1955394767.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, porsche panamera
В мире, Украина, Porsche Panamera
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала

Замгенпрокурора Украины Вербицкий уволился после коррупционного скандала

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора.
Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. Позднее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляли Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.
"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении, опубликованном в офисе генпрокурора Украины.
Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На Украине уволили главу Винницкой областной администрации
25 июня, 17:02
 
В миреУкраинаPorsche Panamera
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала