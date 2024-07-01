https://ria.ru/20240701/verbitskiy-1956602944.html

Замгенпрокурора Украины уволился после скандала

Замгенпрокурора Украины уволился после скандала - РИА Новости, 01.07.2024

Замгенпрокурора Украины уволился после скандала

Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:47

2024-07-01T12:47

2024-07-01T12:47

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора. Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. Позднее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляли Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро. "Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении, опубликованном в офисе генпрокурора Украины.

https://ria.ru/20240625/vinnitsa-1955394767.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, porsche panamera