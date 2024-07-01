https://ria.ru/20240701/verbitskiy-1956602944.html
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала - РИА Новости, 01.07.2024
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала
Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:47
2024-07-01T12:47
2024-07-01T12:47
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора. Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. Позднее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляли Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро. "Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении, опубликованном в офисе генпрокурора Украины.
https://ria.ru/20240625/vinnitsa-1955394767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, porsche panamera
В мире, Украина, Porsche Panamera
Замгенпрокурора Украины уволился после скандала
Замгенпрокурора Украины Вербицкий уволился после коррупционного скандала
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволен с должности после коррупционного скандала, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора.
Ранее украинские журналисты нашли у девушки Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле. Позднее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляли Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.
"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении, опубликованном в офисе генпрокурора Украины.