https://ria.ru/20240701/ursulyak-1956754371.html

Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер

Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 01.07.2024

Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер

Фильм "Праведник" Сергея Урсуляка был признан лучшей режиссерской работой премии "Ника", объявили ведущие церемонии. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:23

2024-07-01T22:23

2024-07-01T22:23

культура

ссср

сергей урсуляк

александр велединский

борис хлебников

ника

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фильм "Праведник" Сергея Урсуляка был признан лучшей режиссерской работой премии "Ника", объявили ведущие церемонии. "В этой компании быть лучшим режиссером нелепо и бесперспективно абсолютно", - пошутил Урсуляк о своих конкурентах, получая приз. Другими номинатами были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами". Ранее за "Праведника" Урсуляк получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер, а Алексанр Яценко, сыгравший главную роль, был признан лучшим актером. Также в картине снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Евгений Ткачук, Дов Гликман, Дитмар Кениг. В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20240620/ursulyak-1954307190.html

https://ria.ru/20240426/ursulyak-1942627459.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, сергей урсуляк, александр велединский, борис хлебников, ника