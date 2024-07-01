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Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 01.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:23 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ursulyak-1956754371.html
Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер
Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер - РИА Новости, 01.07.2024
Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер
Фильм "Праведник" Сергея Урсуляка был признан лучшей режиссерской работой премии "Ника", объявили ведущие церемонии. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:23
2024-07-01T22:23
культура
ссср
сергей урсуляк
александр велединский
борис хлебников
ника
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фильм "Праведник" Сергея Урсуляка был признан лучшей режиссерской работой премии "Ника", объявили ведущие церемонии. "В этой компании быть лучшим режиссером нелепо и бесперспективно абсолютно", - пошутил Урсуляк о своих конкурентах, получая приз. Другими номинатами были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами". Ранее за "Праведника" Урсуляк получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер, а Алексанр Яценко, сыгравший главную роль, был признан лучшим актером. Также в картине снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Евгений Ткачук, Дов Гликман, Дитмар Кениг. В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20240620/ursulyak-1954307190.html
https://ria.ru/20240426/ursulyak-1942627459.html
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ссср, сергей урсуляк, александр велединский, борис хлебников, ника
Культура, СССР, Сергей Урсуляк, Александр Велединский, Борис Хлебников, НИКА
Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер

Фильм "Праведник" Урсуляка признан лучшей режиссерской работой премии "Ника"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк
Режиссер фильма Праведник Сергей Урсуляк - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фильм "Праведник" Сергея Урсуляка был признан лучшей режиссерской работой премии "Ника", объявили ведущие церемонии.
"В этой компании быть лучшим режиссером нелепо и бесперспективно абсолютно", - пошутил Урсуляк о своих конкурентах, получая приз.
Кинорежиссер Сергей Урсуляк - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"
20 июня, 16:38
Другими номинатами были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами".
Ранее за "Праведника" Урсуляк получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер, а Алексанр Яценко, сыгравший главную роль, был признан лучшим актером. Также в картине снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Евгений Ткачук, Дов Гликман, Дитмар Кениг.
В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Кинорежиссер Сергей Урсуляк, получивший награду Золотой Святой Георгий за вклад в кинематограф, на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре Россия в Москве. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
26 апреля, 21:01
 
КультураСССРСергей УрсулякАлександр ВелединскийБорис ХлебниковНИКА
 
 
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