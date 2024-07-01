Урсуляк удостоился премии "Ника" как лучший режиссер
Фильм "Праведник" Урсуляка признан лучшей режиссерской работой премии "Ника"
Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фильм "Праведник" Сергея Урсуляка был признан лучшей режиссерской работой премии "Ника", объявили ведущие церемонии.
"В этой компании быть лучшим режиссером нелепо и бесперспективно абсолютно", - пошутил Урсуляк о своих конкурентах, получая приз.
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Другими номинатами были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами".
Ранее за "Праведника" Урсуляк получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер, а Алексанр Яценко, сыгравший главную роль, был признан лучшим актером. Также в картине снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Евгений Ткачук, Дов Гликман, Дитмар Кениг.
В основе сюжета лежит реальный подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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