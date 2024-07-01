https://ria.ru/20240701/ukraina-1956751950.html
На Украине оценили число новобранцев среди заключенных
На Украине оценили число новобранцев среди заключенных - РИА Новости, 01.07.2024
На Украине оценили число новобранцев среди заключенных
Вербовка заключенных в ВСУ может дать до пяти тысяч человек, заявила замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая агентству Associated Press. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:04
2024-07-01T22:04
2024-07-01T22:04
специальная военная операция на украине
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вербовка заключенных в ВСУ может дать до пяти тысяч человек, заявила замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая агентству Associated Press.Она сообщила, что пока в украинскую армию отправились около трех тысяч осужденных по программе условно-досрочного освобождения, а всего таких солдат может набраться около пяти тысяч."Это определенно помогло бы", — считает украинская чиновница.Всего, по оценкам украинского Минюста, подать заявку на военную службу могут до 27 тысяч заключенных.С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, однако командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.Ранее украинский военный, занимающийся вербовкой заключенных в ВСУ, заявил Washington Post, что, как и большинство жителей Украины, не верит в успех инициативы по набору бывших заключенных в ВСУ и опасается, что они вызовут переполох на фронте или вовсе дезертируют.
https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине оценили число новобранцев среди заключенных
Минюст Украины: вербовка заключенных даст ВСУ около 5 тыс человек