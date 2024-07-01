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"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956744905.html
"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине
"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 01.07.2024
"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине
У Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:05
2024-07-01T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
андрей белоусов
ллойд остин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У Украины ноль шансов рассчитывать на мир до ноября, когда состоятся выборы президента США. Сейчас обе стороны конфликта будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет. А Соединенные Штаты хотят пока сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, потому что поражение Украины может гарантировать и поражение (Байдена – прим. ред.) на выборах", — считает бывший разведчик.Макговерн также отметил, что сейчас Россия более склонна к переговорам с Вашингтоном, а не с Киевом. Он напомнил про телефонный разговор министра обороны России и шефа Пентагона, состоявшийся на прошлой неделе по инициативе американской стороны.Министры обороны России и США 26 июня провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине. Андрей Белоусов указал Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Предыдущий разговор между министрами обороны России и США прошел 15 марта 2023 года.
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в мире, украина, сша, россия, андрей белоусов, ллойд остин, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Андрей Белоусов, Ллойд Остин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине

Макговерн: Украина не сможет окончить конфликт мирным путем до выборов в США

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"У Украины ноль шансов рассчитывать на мир до ноября, когда состоятся выборы президента США. Сейчас обе стороны конфликта будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет. А Соединенные Штаты хотят пока сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, потому что поражение Украины может гарантировать и поражение (Байдена – прим. ред.) на выборах", — считает бывший разведчик.
Макговерн также отметил, что сейчас Россия более склонна к переговорам с Вашингтоном, а не с Киевом. Он напомнил про телефонный разговор министра обороны России и шефа Пентагона, состоявшийся на прошлой неделе по инициативе американской стороны.
Министры обороны России и США 26 июня провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине. Андрей Белоусов указал Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Предыдущий разговор между министрами обороны России и США прошел 15 марта 2023 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияАндрей БелоусовЛлойд ОстинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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