https://ria.ru/20240701/ukraina-1956744905.html

"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине

"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 01.07.2024

"Ноль шансов". В США сделали мрачный прогноз по Украине

У Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:05

2024-07-01T21:05

2024-07-01T21:05

специальная военная операция на украине

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сша

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андрей белоусов

ллойд остин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У Украины ноль шансов рассчитывать на мир до ноября, когда состоятся выборы президента США. Сейчас обе стороны конфликта будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет. А Соединенные Штаты хотят пока сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, потому что поражение Украины может гарантировать и поражение (Байдена – прим. ред.) на выборах", — считает бывший разведчик.Макговерн также отметил, что сейчас Россия более склонна к переговорам с Вашингтоном, а не с Киевом. Он напомнил про телефонный разговор министра обороны России и шефа Пентагона, состоявшийся на прошлой неделе по инициативе американской стороны.Министры обороны России и США 26 июня провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине. Андрей Белоусов указал Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Предыдущий разговор между министрами обороны России и США прошел 15 марта 2023 года.

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в мире, украина, сша, россия, андрей белоусов, ллойд остин, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, вооруженные силы украины