https://ria.ru/20240701/ukraina-1956718875.html

Умеров и Ермак планируют посетить США

Умеров и Ермак планируют посетить США - РИА Новости, 01.07.2024

Умеров и Ермак планируют посетить США

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник посетят Вашингтон, сообщил РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:33

2024-07-01T18:33

2024-07-01T18:33

в мире

украина

сша

владимир зеленский

рустем умеров

герман галущенко

politico

нато

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник посетят Вашингтон, сообщил корреспондент издания Politico Пол Маклири. "Основная их задача - выяснить, какие гарантии безопасности США и альянса готовы предложить Киеву... на саммите (НАТО) на следующей неделе", - написал он в социальной сети Х. На саммит в американской столице приглашен Владимир Зеленский. Делегацию, по данным Маклири, примет, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На предстоящих переговорах будет также обсуждаться, "чем помочь Украине в защите ее опустошенной энергетической инфраструктуры этой зимой".

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, герман галущенко, politico, нато