https://ria.ru/20240701/ukraina-1956718875.html
Умеров и Ермак планируют посетить США
Умеров и Ермак планируют посетить США - РИА Новости, 01.07.2024
Умеров и Ермак планируют посетить США
Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник посетят Вашингтон, сообщил РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:33
2024-07-01T18:33
2024-07-01T18:33
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник посетят Вашингтон, сообщил корреспондент издания Politico Пол Маклири. "Основная их задача - выяснить, какие гарантии безопасности США и альянса готовы предложить Киеву... на саммите (НАТО) на следующей неделе", - написал он в социальной сети Х. На саммит в американской столице приглашен Владимир Зеленский. Делегацию, по данным Маклири, примет, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На предстоящих переговорах будет также обсуждаться, "чем помочь Украине в защите ее опустошенной энергетической инфраструктуры этой зимой".
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, герман галущенко, politico, нато
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Герман Галущенко, Politico, НАТО
Умеров и Ермак планируют посетить США
Politico: Умеров и Ермак планируют обсудить в США гарантии безопасности Украины
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник посетят Вашингтон, сообщил корреспондент издания Politico Пол Маклири.
«
"Основная их задача - выяснить, какие гарантии безопасности США и альянса готовы предложить Киеву... на саммите (НАТО) на следующей неделе", - написал он в социальной сети Х.
На саммит в американской столице приглашен Владимир Зеленский.
Делегацию, по данным Маклири, примет, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На предстоящих переговорах будет также обсуждаться, "чем помочь Украине в защите ее опустошенной энергетической инфраструктуры этой зимой".