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Гаврилов назвал события на Украине результатом западной агрессии - РИА Новости, 01.07.2024
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18:18 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956714677.html
Гаврилов назвал события на Украине результатом западной агрессии
Гаврилов назвал события на Украине результатом западной агрессии - РИА Новости, 01.07.2024
Гаврилов назвал события на Украине результатом западной агрессии
События на Украине - прямой результат агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики Запада, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:18
2024-07-01T18:18
украина
россия
вена
константин гаврилов
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. События на Украине - прямой результат агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики Запада, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как заявил дипломат, кризис, связанный с Украиной, – это не конфликт двух государств, "тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними". "Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия", - сказал Гаврилов на круглом столе по теме "Формирование многополярного мироустройства: региональные и глобальные вызовы", организованном делегацией РФ. Он пояснил, что дело обстоит иначе. "Корни конфликта не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция", - отметил глава делегации. Он добавил, что "реализуя "украинский проект" США, их союзники и марионетки фактически пустили под откос не только основы архитектуры европейской безопасности, заложенные в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, но и поставили весь мир перед угрозой глобальной войны".
https://ria.ru/20240701/farazh-1956697890.html
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украина, россия, вена, константин гаврилов, обсе, в мире
Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ, В мире
Гаврилов назвал события на Украине результатом западной агрессии

Гаврилов назвал украинский кризис результатом агрессивной политики Запада

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. События на Украине - прямой результат агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики Запада, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как заявил дипломат, кризис, связанный с Украиной, – это не конфликт двух государств, "тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними". "Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия", - сказал Гаврилов на круглом столе по теме "Формирование многополярного мироустройства: региональные и глобальные вызовы", организованном делегацией РФ.
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Он пояснил, что дело обстоит иначе. "Корни конфликта не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция", - отметил глава делегации.
Он добавил, что "реализуя "украинский проект" США, их союзники и марионетки фактически пустили под откос не только основы архитектуры европейской безопасности, заложенные в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, но и поставили весь мир перед угрозой глобальной войны".
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