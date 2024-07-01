В Раде анонсировали серьезные кадровые изменения во власти
Депутат Рады Железняк анонсировал серьезные кадровые изменения во власти
Панорама Киева. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти готовят существенные кадровые изменения в правительстве, поэтому заседание Верховной рады перенесли на неделю, заявил депутат Ярослав Железняк в Telegram.
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"Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров", — написал политик.
Железняк 19 апреля сообщал, что кабинет министров Украины ждут серьезные кадровые перестановки: "кресла" потеряют несколько министров, вице-премьеры, а также генпрокурор и члены Счетной палаты.
Газета "Страна.ua" со ссылкой на источники накануне писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.
Кроме того, как заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые вопросы в кабинете министров.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
Зеленский уже уволил несколько своих советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник — "уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата.