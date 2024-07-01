https://ria.ru/20240701/ukraina-1956689495.html

В Раде анонсировали серьезные кадровые изменения во власти

В Раде анонсировали серьезные кадровые изменения во власти - РИА Новости, 01.07.2024

В Раде анонсировали серьезные кадровые изменения во власти

Украинские власти готовят существенные кадровые изменения в правительстве, поэтому заседание Верховной рады перенесли на неделю, заявил депутат Ярослав Железняк РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:11

2024-07-01T17:11

2024-07-01T17:29

в мире

киев

денис шмыгаль

руслан стефанчук

сергей шефир

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти готовят существенные кадровые изменения в правительстве, поэтому заседание Верховной рады перенесли на неделю, заявил депутат Ярослав Железняк в Telegram."Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров", — написал политик.Железняк 19 апреля сообщал, что кабинет министров Украины ждут серьезные кадровые перестановки: "кресла" потеряют несколько министров, вице-премьеры, а также генпрокурор и члены Счетной палаты.Газета "Страна.ua" со ссылкой на источники накануне писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.Кроме того, как заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые вопросы в кабинете министров.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.Зеленский уже уволил несколько своих советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник — "уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956675911.html

https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html

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в мире, киев, денис шмыгаль, руслан стефанчук, сергей шефир, верховная рада украины, нато