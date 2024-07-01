https://ria.ru/20240701/ukraina-1956686608.html

"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине

"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 01.07.2024

"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине

Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией и катастрофе для интересов Соединенных Штатов,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:05

2024-07-01T17:05

2024-07-01T17:05

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией и катастрофе для интересов Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative."Публичное рассмотрение вопроса о привлечении американских военных подрядчиков в Украину администрацией Байдена является эскалацией и безрассудством. Подобное направление военных подрядчиков или советников — это то, с чего начинаются катастрофы вроде Вьетнама", — сказал Кент.Политик считает, что независимо от того, какие условия будут предъявляться американским подрядчикам, Россия имеет полное право рассматривать их как военных противников, что приведет к войне между Россией и США.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956675911.html

https://ria.ru/20240701/putin-1956656047.html

украина

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато