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"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956686608.html
"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине
"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 01.07.2024
"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине
Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией и катастрофе для интересов Соединенных Штатов,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:05
2024-07-01T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией и катастрофе для интересов Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative."Публичное рассмотрение вопроса о привлечении американских военных подрядчиков в Украину администрацией Байдена является эскалацией и безрассудством. Подобное направление военных подрядчиков или советников — это то, с чего начинаются катастрофы вроде Вьетнама", — сказал Кент.Политик считает, что независимо от того, какие условия будут предъявляться американским подрядчикам, Россия имеет полное право рассматривать их как военных противников, что приведет к войне между Россией и США.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956675911.html
https://ria.ru/20240701/putin-1956656047.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
"Так начинаются катастрофы". В США высказались о войсках НАТО на Украине

Кент: отправка американских военных подрядчиков на Украину приведет к катастрофе

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией и катастрофе для интересов Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative.
"Публичное рассмотрение вопроса о привлечении американских военных подрядчиков в Украину администрацией Байдена является эскалацией и безрассудством. Подобное направление военных подрядчиков или советников — это то, с чего начинаются катастрофы вроде Вьетнама", — сказал Кент.
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Политик считает, что независимо от того, какие условия будут предъявляться американским подрядчикам, Россия имеет полное право рассматривать их как военных противников, что приведет к войне между Россией и США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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