Рейтинг@Mail.ru
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 01.07.2024 (обновлено: 17:17 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956675911.html
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 01.07.2024
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Украинские власти в изгнании будут располагаться в Варшаве в случае полного разгрома Киева, пишет шведский политик Карл Бильдт в статье для Foreign Policy. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:41
2024-07-01T17:17
в мире
россия
киев
варшава
карл бильдт
владимир путин
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888645259_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_560db3aa9209f572f5a5d3a5ac4c5718.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти в изгнании будут располагаться в Варшаве в случае полного разгрома Киева, пишет шведский политик Карл Бильдт в статье для Foreign Policy."Победа России изменит европейскую политику в нескольких отношениях. &lt;…&gt; Украинское правительство в изгнании будет действовать из Варшавы или другого места в Центральной Европе", — спрогнозировал он.По его мнению, при таком сценарии расходы на оборону в Европе удвоятся и составят около четырех процентов ВВП. Как считает Бильдт, перспективы примирения с Россией после ее военной победы будут туманными.Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".Читайте в Дзен: Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html
https://ria.ru/20240701/ryutte-1956636477.html
россия
киев
варшава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888645259_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_6facad13adc19960862b9359525ddb29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, варшава, карл бильдт, владимир путин, нато, украина
В мире, Россия, Киев, Варшава, Карл Бильдт, Владимир Путин, НАТО, Украина
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине

FP: власти Украины сбегут в Варшаву в случае поражения в конфликте с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти в изгнании будут располагаться в Варшаве в случае полного разгрома Киева, пишет шведский политик Карл Бильдт в статье для Foreign Policy.
"Победа России изменит европейскую политику в нескольких отношениях. <…> Украинское правительство в изгнании будет действовать из Варшавы или другого места в Центральной Европе", — спрогнозировал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
СМИ: Макрон не ожидал бурной реакции граждан на жесткий курс против Путина
Вчера, 15:45
По его мнению, при таком сценарии расходы на оборону в Европе удвоятся и составят около четырех процентов ВВП. Как считает Бильдт, перспективы примирения с Россией после ее военной победы будут туманными.
Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
Читайте в Дзен: Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю

"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Кто Путин и кто ты?" Турки обратились к новому генсеку НАТО Рютте
Вчера, 14:40
 
В миреРоссияКиевВаршаваКарл БильдтВладимир ПутинНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала