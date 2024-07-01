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"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 01.07.2024
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Украинские власти в изгнании будут располагаться в Варшаве в случае полного разгрома Киева, пишет шведский политик Карл Бильдт в статье для Foreign Policy. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:41
2024-07-01T16:41
2024-07-01T17:17
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти в изгнании будут располагаться в Варшаве в случае полного разгрома Киева, пишет шведский политик Карл Бильдт в статье для Foreign Policy."Победа России изменит европейскую политику в нескольких отношениях. <…> Украинское правительство в изгнании будет действовать из Варшавы или другого места в Центральной Европе", — спрогнозировал он.По его мнению, при таком сценарии расходы на оборону в Европе удвоятся и составят около четырех процентов ВВП. Как считает Бильдт, перспективы примирения с Россией после ее военной победы будут туманными.Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".Читайте в Дзен: Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html
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в мире, россия, киев, варшава, карл бильдт, владимир путин, нато, украина
В мире, Россия, Киев, Варшава, Карл Бильдт, Владимир Путин, НАТО, Украина
"Власти будут в Варшаве". В США сделали неожиданное заявление об Украине
FP: власти Украины сбегут в Варшаву в случае поражения в конфликте с РФ