https://ria.ru/20240701/ukraina-1956604648.html

Украина ожидает уменьшения объемов внешней помощи к 2027 году

Украина ожидает уменьшения объемов внешней помощи к 2027 году - РИА Новости, 01.07.2024

Украина ожидает уменьшения объемов внешней помощи к 2027 году

Кабмин Украины одобрил бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год, которая предусматривает уменьшение объемов внешней помощи и девальвацию гривны, сообщил депутат... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:50

2024-07-01T12:50

2024-07-01T12:50

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год, которая предусматривает уменьшение объемов внешней помощи и девальвацию гривны, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на документ. "Одобренная в пятницу правительством бюджетная декларация на 2025-2027 год… Здесь очень много интересных показателей. ВВП реальный: 2025 год - плюс 2,7%, 2026 год – плюс 7,5%, 2027- плюс 6,2%. Курс гривны: 2025 год - 45 гривен за доллар, 2026 - 46,5 гривны, 2027 - 46,4 гривны. Дефицит бюджета: 2025 год - 18,2%, 2026 - 10,3%, 2027 - 6,7%", - написал Железняк. По его словам, расходы на безопасность и оборону, прогнозируются на уровне 2,2 триллиона гривен (54,7 миллиарда долларов) в 2025 году, 1,6 триллиона гривен (почти 40 миллиардов долларов) – в 2026 году и 1,6 триллиона (37,2 миллиарда долларов) в 2027 году. "Бюджетное финансирование (долги и гранты): 2025 год - 1,53 триллиона гривен (почти 38 миллиардов гривен – ред.), 2026 - 1,04 триллиона гривен (25,8 миллиарда долларов – ред.), 2027 - 786,5 миллиарда гривен (19,5 миллиарда долларов)", - добавил Железняк. По данным Нацбанка Украины на 1 июля, официальный курс нацвалюты установлен на уровне 40,45 гривны за доллар. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240105/oslablenie-1919864239.html

https://ria.ru/20240401/grivna-1937191909.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919484808.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины