https://ria.ru/20240701/ukraina-1956601609.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине - РИА Новости, 01.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине

Взрывы прогремели в понедельник в Миргородской общине Полтавской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:43

2024-07-01T12:43

2024-07-01T12:43

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полтавская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Миргородской общине Полтавской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240701/dnepropetrovsk-1956536402.html

https://ria.ru/20240630/strana-1956427866.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы рф