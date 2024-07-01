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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине
Взрывы прогремели в понедельник в Миргородской общине Полтавской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:43
2024-07-01T12:43
2024-07-01T12:43
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Миргородской общине Полтавской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240701/dnepropetrovsk-1956536402.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргородской общине
"Общественное": в Миргородской общине Полтавской области прогремели взрывы
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Взрывы прогремели в понедельник в Миргородской общине Полтавской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале
.
"В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.