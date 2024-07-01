https://ria.ru/20240701/ukraina-1956546092.html

Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС

Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС - РИА Новости, 01.07.2024

Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС

Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:33

2024-07-01T07:33

2024-07-01T07:39

евросоюз

украина

джим роджерс

европа

киев

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Это будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше", - сообщил он агентству, комментируя влияние помощи Украине на экономики поддерживающих ее стран.По оценке Роджерса, проблемы в Европе могут привести к желанию отдельных государств выйти из состава Евросоюза, как это ранее сделала Великобритания."Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, политики предложат отказаться от евро, который является проблемой. Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится", - добавил он.

https://ria.ru/20240701/volodin-1956545571.html

украина

европа

киев

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евросоюз, украина, джим роджерс, европа, киев