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Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
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07:33 01.07.2024 (обновлено: 07:39 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956546092.html
Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС
Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС
Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T07:33
2024-07-01T07:39
евросоюз
украина
джим роджерс
европа
киев
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Это будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше", - сообщил он агентству, комментируя влияние помощи Украине на экономики поддерживающих ее стран.По оценке Роджерса, проблемы в Европе могут привести к желанию отдельных государств выйти из состава Евросоюза, как это ранее сделала Великобритания."Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, политики предложат отказаться от евро, который является проблемой. Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится", - добавил он.
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евросоюз, украина, джим роджерс, европа, киев
Евросоюз, Украина, Джим Роджерс, Европа, Киев
Американский инвестор объяснил, как поддержка Украины может развалить ЕС

Инвестор Роджерс: поддержка Украины угрожаем развалом ЕС и крахом евро

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
«
"Это будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше", - сообщил он агентству, комментируя влияние помощи Украине на экономики поддерживающих ее стран.
По оценке Роджерса, проблемы в Европе могут привести к желанию отдельных государств выйти из состава Евросоюза, как это ранее сделала Великобритания.
"Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, политики предложат отказаться от евро, который является проблемой. Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится", - добавил он.
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