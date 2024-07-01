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"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам - РИА Новости, 01.07.2024
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05:17 01.07.2024 (обновлено: 06:09 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956541045.html
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам - РИА Новости, 01.07.2024
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко раскритиковал в своем Telegram-канале призыв к украинцам на фоне проблем со светом закупать дорогое энергооборудование,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:17
2024-07-01T06:09
украина
киев
герман галущенко
дмитрий песков
владимир зеленский
укрэнерго
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко раскритиковал в своем Telegram-канале призыв к украинцам на фоне проблем со светом закупать дорогое энергооборудование, заявив, что подобные меры могут привести страну лишь к новому разрушительному Майдану.Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк призвал домохозяйства для обеспечения электричеством закупать оборудование на сумму до 3-4 тысяч долларов, объяснив это тем, что в прошлые годы украинцы сильно не доплачивали за свет и словно бы брали у государства "деньги в банке", которые теперь нужно заплатить за новую систему энергоснабжения."Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада", — написал Шевченко.Депутат задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить приобрести оборудование за такие деньги. Он отметил, что все решения власти в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, такие высокие тарифы просто не соизмеримы с доходами большинства украинцев. Украина уже давно перестала зарабатывать и теперь живет лишь за деньги налогоплательщиков из других стран, добавил парламентарий. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.Российские войска в ответ на атаки Киева на гражданские объекты наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956445568.html
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украина, киев, герман галущенко, дмитрий песков, владимир зеленский, укрэнерго, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам

Депутат Рады Шевченко: Украину ждет Майдан из-за требований к жителям по свету

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко раскритиковал в своем Telegram-канале призыв к украинцам на фоне проблем со светом закупать дорогое энергооборудование, заявив, что подобные меры могут привести страну лишь к новому разрушительному Майдану.

Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк призвал домохозяйства для обеспечения электричеством закупать оборудование на сумму до 3-4 тысяч долларов, объяснив это тем, что в прошлые годы украинцы сильно не доплачивали за свет и словно бы брали у государства "деньги в банке", которые теперь нужно заплатить за новую систему энергоснабжения.
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"Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада", — написал Шевченко.

Депутат задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить приобрести оборудование за такие деньги. Он отметил, что все решения власти в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, такие высокие тарифы просто не соизмеримы с доходами большинства украинцев. Украина уже давно перестала зарабатывать и теперь живет лишь за деньги налогоплательщиков из других стран, добавил парламентарий.

Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Российские войска в ответ на атаки Киева на гражданские объекты наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
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УкраинаКиевГерман ГалущенкоДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкрэнергоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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