"Нас ждет Майдан". В Раде пришли в ярость из-за призыва к украинцам
Депутат Рады Шевченко: Украину ждет Майдан из-за требований к жителям по свету
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко раскритиковал в своем Telegram-канале призыв к украинцам на фоне проблем со светом закупать дорогое энергооборудование, заявив, что подобные меры могут привести страну лишь к новому разрушительному Майдану.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк призвал домохозяйства для обеспечения электричеством закупать оборудование на сумму до 3-4 тысяч долларов, объяснив это тем, что в прошлые годы украинцы сильно не доплачивали за свет и словно бы брали у государства "деньги в банке", которые теперь нужно заплатить за новую систему энергоснабжения.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк призвал домохозяйства для обеспечения электричеством закупать оборудование на сумму до 3-4 тысяч долларов, объяснив это тем, что в прошлые годы украинцы сильно не доплачивали за свет и словно бы брали у государства "деньги в банке", которые теперь нужно заплатить за новую систему энергоснабжения.
"Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада", — написал Шевченко.
Депутат задался вопросом, что будет с теми, кто не может себе позволить приобрести оборудование за такие деньги. Он отметил, что все решения власти в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, такие высокие тарифы просто не соизмеримы с доходами большинства украинцев. Украина уже давно перестала зарабатывать и теперь живет лишь за деньги налогоплательщиков из других стран, добавил парламентарий.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Российские войска в ответ на атаки Киева на гражданские объекты наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский в июне сообщил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.