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Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I. - РИА Новости, 01.07.2024
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Шоубиз
 
14:33 01.07.2024 (обновлено: 17:45 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/uest-1956635734.html
Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I.
Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I. - РИА Новости, 01.07.2024
Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I.
Рэпер Канье Уэст был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались, сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:33
2024-07-01T17:45
шоубиз
канье уэст
яна рудковская
москва
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались, сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Уэст в ходе визита в столицу побывал на некоторых концертных площадках, в частности в "Лужниках" и "ВТБ Арене", чтобы выбрать место для будущего концерта. Также была анонсирована примерная дата концерта - 6 сентября. "Сказать нового нечего. Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе "ВТБ Арены" РИА Новости заявили, что у них нет информации ни о предполагаемом концерте Уэста, ни о его посещении площадки. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но, к сожалению, увидеть звезду им не удалось. В понедельник коллега Рубчинского Алена Ткач сообщила РИА Новости, что рэпер покинул столицу.
https://ria.ru/20240630/kane-1956465818.html
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канье уэст, яна рудковская, москва, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Канье Уэст, Яна Рудковская, Москва, Новости шоу-бизнеса
Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I.

T.C.I: Канье Уэст посещал Москву с частным визитом. концерты не обсуждались

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались, сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Уэст в ходе визита в столицу побывал на некоторых концертных площадках, в частности в "Лужниках" и "ВТБ Арене", чтобы выбрать место для будущего концерта. Также была анонсирована примерная дата концерта - 6 сентября.
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Канье Уэст и Гоша Рубчинский ужинали в ресторане "Белуга"
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"Сказать нового нечего. Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе "ВТБ Арены" РИА Новости заявили, что у них нет информации ни о предполагаемом концерте Уэста, ни о его посещении площадки.
Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но, к сожалению, увидеть звезду им не удалось.
В понедельник коллега Рубчинского Алена Ткач сообщила РИА Новости, что рэпер покинул столицу.
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ШоубизКанье УэстЯна РудковскаяМоскваНовости шоу-бизнеса
 
 
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