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Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I.

Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I. - РИА Новости, 01.07.2024

Канье Уэст был в Москве с частным визитом, заявили в агентстве T.C.I.

Рэпер Канье Уэст был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались, сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:33

2024-07-01T14:33

2024-07-01T17:45

шоубиз

канье уэст

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались, сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Уэст в ходе визита в столицу побывал на некоторых концертных площадках, в частности в "Лужниках" и "ВТБ Арене", чтобы выбрать место для будущего концерта. Также была анонсирована примерная дата концерта - 6 сентября. "Сказать нового нечего. Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе "ВТБ Арены" РИА Новости заявили, что у них нет информации ни о предполагаемом концерте Уэста, ни о его посещении площадки. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но, к сожалению, увидеть звезду им не удалось. В понедельник коллега Рубчинского Алена Ткач сообщила РИА Новости, что рэпер покинул столицу.

https://ria.ru/20240630/kane-1956465818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канье уэст, яна рудковская, москва, новости шоу-бизнеса