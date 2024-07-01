https://ria.ru/20240701/uest-1956581148.html
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы - РИА Новости, 01.07.2024
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы
Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:47
2024-07-01T11:47
2024-07-01T17:41
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач."Да, подтверждаю", - сказала собеседница агентства.Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но увидеть звезду им не удалось.
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, канье уэст, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы
Коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач: рэпер Канье Уэст покинул Москву
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач.
"Да, подтверждаю", - сказала собеседница агентства.
Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но увидеть звезду им не удалось.