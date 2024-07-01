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В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы - РИА Новости, 01.07.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:47 01.07.2024 (обновлено: 17:41 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/uest-1956581148.html
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы - РИА Новости, 01.07.2024
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы
Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:47
2024-07-01T17:41
шоубиз
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канье уэст
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач."Да, подтверждаю", - сказала собеседница агентства.Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но увидеть звезду им не удалось.
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html
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москва, канье уэст, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса
В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы

Коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач: рэпер Канье Уэст покинул Москву

© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач.
"Да, подтверждаю", - сказала собеседница агентства.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру
30 июня, 18:28
Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но увидеть звезду им не удалось.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
30 июня, 11:06
 
ШоубизМоскваКанье УэстНовости шоу-бизнеса
 
 
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