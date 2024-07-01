https://ria.ru/20240701/uest-1956581148.html

В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы

В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы - РИА Новости, 01.07.2024

В окружении Рубчинского сообщили, что Канье Уэст улетел из Москвы

Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:47

2024-07-01T11:47

2024-07-01T17:41

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канье уэст

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщила РИА Новости коллега дизайнера Гоши Рубчинского Алена Ткач."Да, подтверждаю", - сказала собеседница агентства.Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".Канье Уэст должен был остановиться в отеле Four seasons в ходе своего визита в Москву. Толпа фанатов начала собираться у отеля с двух часов дня в воскресенье в связи с приездом Уэста на юбилей модельера Гоши Рубчинского. Сотрудники силовых структур разгоняли толпу с проезжей части у отеля и ставили ограждения. Фанаты ждали встречу с музыкантом до 12 ночи, но увидеть звезду им не удалось.

https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, канье уэст, новости шоу-бизнеса