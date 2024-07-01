https://ria.ru/20240701/uest-1956568539.html

Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении

Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении - РИА Новости, 01.07.2024

Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении

Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:00

2024-07-01T11:00

2024-07-01T11:00

шоубиз

москва

канье уэст

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f6e3a1172e90d083933f048387df80c5.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и недоплатах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на иск. "Восемь сотрудников… заявляют, что Ye (псевдоним Уэста), бывший глава персонала Майло Яннопулос и компания Yeezy не платили сотрудникам за сверхурочную работу, подвергали их жестокому и унизительному обращению, называя "рабами", - пишет издание. По данным газеты, сотрудники Yeezy подвергались дискриминации на почве возраста, этнической принадлежности, пола и прочих причин. Податели иска требуют возмещения невыплаченной зарплаты, компенсации затрат на адвокатов и покрытия морального ущерба. Ранее иск против Уэста выдвинула его бывшая ассистентка, Лорен Пишотта, обвиняющая исполнителя в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". -0-

https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956465427.html

https://ria.ru/20240630/kane-1956449067.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, канье уэст, новости шоу-бизнеса