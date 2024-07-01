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Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении - РИА Новости, 01.07.2024
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Шоубиз
 
11:00 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/uest-1956568539.html
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении - РИА Новости, 01.07.2024
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении
Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:00
2024-07-01T11:00
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канье уэст
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и недоплатах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на иск. "Восемь сотрудников… заявляют, что Ye (псевдоним Уэста), бывший глава персонала Майло Яннопулос и компания Yeezy не платили сотрудникам за сверхурочную работу, подвергали их жестокому и унизительному обращению, называя "рабами", - пишет издание. По данным газеты, сотрудники Yeezy подвергались дискриминации на почве возраста, этнической принадлежности, пола и прочих причин. Податели иска требуют возмещения невыплаченной зарплаты, компенсации затрат на адвокатов и покрытия морального ущерба. Ранее иск против Уэста выдвинула его бывшая ассистентка, Лорен Пишотта, обвиняющая исполнителя в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". -0-
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956465427.html
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москва, канье уэст, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении

Бывшие сотрудники фирмы Уэста обвинили его в жестоком обращении и недоплатах

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и недоплатах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на иск.
"Восемь сотрудников… заявляют, что Ye (псевдоним Уэста), бывший глава персонала Майло Яннопулос и компания Yeezy не платили сотрудникам за сверхурочную работу, подвергали их жестокому и унизительному обращению, называя "рабами", - пишет издание.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
ГУМ подтвердил визит Канье Уэста на смотровую площадку в центре Москвы
30 июня, 15:36
По данным газеты, сотрудники Yeezy подвергались дискриминации на почве возраста, этнической принадлежности, пола и прочих причин. Податели иска требуют возмещения невыплаченной зарплаты, компенсации затрат на адвокатов и покрытия морального ущерба.
Ранее иск против Уэста выдвинула его бывшая ассистентка, Лорен Пишотта, обвиняющая исполнителя в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении.
Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". -0-
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Канье Уэст подтвердил визит в Москву
30 июня, 14:14
 
ШоубизМоскваКанье УэстНовости шоу-бизнеса
 
 
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