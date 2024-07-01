https://ria.ru/20240701/uest-1956568539.html
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении - РИА Новости, 01.07.2024
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении
Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:00
2024-07-01T11:00
2024-07-01T11:00
шоубиз
москва
канье уэст
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f6e3a1172e90d083933f048387df80c5.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и недоплатах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на иск. "Восемь сотрудников… заявляют, что Ye (псевдоним Уэста), бывший глава персонала Майло Яннопулос и компания Yeezy не платили сотрудникам за сверхурочную работу, подвергали их жестокому и унизительному обращению, называя "рабами", - пишет издание. По данным газеты, сотрудники Yeezy подвергались дискриминации на почве возраста, этнической принадлежности, пола и прочих причин. Податели иска требуют возмещения невыплаченной зарплаты, компенсации затрат на адвокатов и покрытия морального ущерба. Ранее иск против Уэста выдвинула его бывшая ассистентка, Лорен Пишотта, обвиняющая исполнителя в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". -0-
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956465427.html
https://ria.ru/20240630/kane-1956449067.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_59c40d08dd4d5dfdd6069dda93ae70d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, канье уэст, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса
Бывшие сотрудники фирмы Канье Уэста обвинили его в жестоком обращении
Бывшие сотрудники фирмы Уэста обвинили его в жестоком обращении и недоплатах
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Бывшие сотрудники фирмы Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвиняют его и компанию в создании неблагоприятных условий труда, жестоком обращении и недоплатах, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на иск.
"Восемь сотрудников… заявляют, что Ye (псевдоним Уэста), бывший глава персонала Майло Яннопулос и компания Yeezy не платили сотрудникам за сверхурочную работу, подвергали их жестокому и унизительному обращению, называя "рабами", - пишет издание.
По данным газеты, сотрудники Yeezy подвергались дискриминации на почве возраста, этнической принадлежности, пола и прочих причин. Податели иска требуют возмещения невыплаченной зарплаты, компенсации затрат на адвокатов и покрытия морального ущерба.
Ранее иск против Уэста выдвинула его бывшая ассистентка, Лорен Пишотта, обвиняющая исполнителя в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении.
Утром в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву
. Сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте". -0-