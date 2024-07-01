https://ria.ru/20240701/udar-1956570115.html
ВСУ нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области, разрушены два дома, повреждены автомобили, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:08
2024-07-01T11:08
2024-07-01T11:09
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области, разрушены два дома, повреждены автомобили, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Пологовский район, село Пологи. Очередная атака ВСУ на частный сектор, где живут мирные люди. Разрушения получили два дома, автомобили. Благо пострадавших нет", - написал Балицкий. По его словам, цели террористов ВСУ - это всегда мирные села и города, объекты критической инфраструктуры. "Преступное желание нести разрушение и смерть. Мы же восстановим дома, окажем всю возможную помощь, а каждый террорист из ВСУ ответит за свои преступления", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240630/yasinovataya-1956427415.html
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области, разрушены два дома