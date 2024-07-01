https://ria.ru/20240701/ucheniya-1956744403.html
В Новороссийске отменили учения в акватории морского порта
В Новороссийске отменили учения в акватории морского порта - РИА Новости, 01.07.2024
В Новороссийске отменили учения в акватории морского порта
Власти Новороссийска сообщили об отмене на вечер понедельника учений, запланированных в акватории морского порта. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:01
2024-07-01T21:01
2024-07-01T21:02
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Власти Новороссийска сообщили об отмене на вечер понедельника учений, запланированных в акватории морского порта. В понедельник мэр города Андрей Кравченко заявил о том, что в Новороссийске с 19.22 до 19.45 звучал сигнал о ракетной опасности. "Сегодня, с 21:00 до 23:00 отменено проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (военно-морская базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск", - сообщили в Telegram-канале администрации города. Ранее мэрия информировала о том, что Новороссийская военно-морская база днем и вечером в понедельник проведёт учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки.
https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956732383.html
новороссийск
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске отменили учения в акватории морского порта
Власти Новороссийска отменили учения, запланированные в акватории морского порта