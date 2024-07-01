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В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране - РИА Новости, 01.07.2024
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17:15 01.07.2024
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В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране
В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране - РИА Новости, 01.07.2024
В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране
Частые военные учения на территории Молдавии могут привести к эскалации напряженности в регионе, это вызывает тревогу в обществе, сообщил РИА Новости депутат от РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:15
2024-07-01T17:15
в мире
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Частые военные учения на территории Молдавии могут привести к эскалации напряженности в регионе, это вызывает тревогу в обществе, сообщил РИА Новости депутат от политического блока "Победа" в молдавском парламенте Василий Боля. На прошлой неделе в Молдавии завершились многонациональные военные учения "Щит мира". Они проходили в непосредственной близости от зоны безопасности в Приднестровье. В маневрах приняли участие около 600 солдат из подразделений Национальной армии, главного инспектората карабинеров республики, армий Румынии, США и других стран-партнеров. "Иронично, конечно, что учения называются "Щит мира", хотя на деле это попытка развязать войну, нагнетая ситуацию в регионе. Вообще, частые маневры на территории страны вызывают подозрение в обществе. Как-то сомнительно, что они направлены на укрепление безопасности. И все это происходит под радостные восклицания нашей власти, сдающей Западу последние остатки нашей независимости," — отметил Боля. Депутат считает, что действия властей, нарушающих принципы нейтралитета, могут втянуть страну в вооружённый конфликт. "Иностранные наемники и военные грузы на территории Молдовы, к сожалению, стали обыденностью. Но кому они нужны? Точно не обычным гражданам, которые и так еле сводят концы с концами. Власть сначала лишила нас драгоценного нейтралитета, а теперь пытается втянуть в вооружённый конфликт и столкнуть лбом с традиционным партнером," — добавил политик. Боля выразил обеспокоенность тем, что подобные мероприятия могут привести к эскалации напряженности в регионе и нарушению нейтралитета Молдавии, который ранее был ключевым элементом национальной политики Кишинева. С января 2024 года в Молдавии прошло несколько военных учений, включая тренировки резервистов и спецназа МВД Fulger ("Молния"). Например, в апреле состоялись многонациональные учения JCET-2024 с участием спецназовцев из Молдавии, Румынии и США. Более 60 молдавских военнослужащих в феврале участвовали в тренировках KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise, которые прошли в военном учебном центре в Хоэнфельсе (Германия). Кроме того, в мае и июне на территории республики прошли учения резервистов, организованные Национальной армией. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.-0-
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в мире, молдавия, румыния, сша, василий боля, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Василий Боля, Майя Санду, НАТО
В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране

Депутат Боля: частые военные учения в Молдавии вызывают тревогу в обществе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Частые военные учения на территории Молдавии могут привести к эскалации напряженности в регионе, это вызывает тревогу в обществе, сообщил РИА Новости депутат от политического блока "Победа" в молдавском парламенте Василий Боля.
На прошлой неделе в Молдавии завершились многонациональные военные учения "Щит мира". Они проходили в непосредственной близости от зоны безопасности в Приднестровье. В маневрах приняли участие около 600 солдат из подразделений Национальной армии, главного инспектората карабинеров республики, армий Румынии, США и других стран-партнеров.
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«
"Иронично, конечно, что учения называются "Щит мира", хотя на деле это попытка развязать войну, нагнетая ситуацию в регионе. Вообще, частые маневры на территории страны вызывают подозрение в обществе. Как-то сомнительно, что они направлены на укрепление безопасности. И все это происходит под радостные восклицания нашей власти, сдающей Западу последние остатки нашей независимости," — отметил Боля.
Депутат считает, что действия властей, нарушающих принципы нейтралитета, могут втянуть страну в вооружённый конфликт.
«
"Иностранные наемники и военные грузы на территории Молдовы, к сожалению, стали обыденностью. Но кому они нужны? Точно не обычным гражданам, которые и так еле сводят концы с концами. Власть сначала лишила нас драгоценного нейтралитета, а теперь пытается втянуть в вооружённый конфликт и столкнуть лбом с традиционным партнером," — добавил политик.
Боля выразил обеспокоенность тем, что подобные мероприятия могут привести к эскалации напряженности в регионе и нарушению нейтралитета Молдавии, который ранее был ключевым элементом национальной политики Кишинева.
С января 2024 года в Молдавии прошло несколько военных учений, включая тренировки резервистов и спецназа МВД Fulger ("Молния"). Например, в апреле состоялись многонациональные учения JCET-2024 с участием спецназовцев из Молдавии, Румынии и США.
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Более 60 молдавских военнослужащих в феврале участвовали в тренировках KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise, которые прошли в военном учебном центре в Хоэнфельсе (Германия). Кроме того, в мае и июне на территории республики прошли учения резервистов, организованные Национальной армией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.-0-
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