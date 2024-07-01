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В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране

В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране - РИА Новости, 01.07.2024

В Молдавии обеспокоены частыми военными учениями в стране

Частые военные учения на территории Молдавии могут привести к эскалации напряженности в регионе, это вызывает тревогу в обществе, сообщил РИА Новости депутат от РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:15

2024-07-01T17:15

2024-07-01T17:15

в мире

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сша

василий боля

майя санду

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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Частые военные учения на территории Молдавии могут привести к эскалации напряженности в регионе, это вызывает тревогу в обществе, сообщил РИА Новости депутат от политического блока "Победа" в молдавском парламенте Василий Боля. На прошлой неделе в Молдавии завершились многонациональные военные учения "Щит мира". Они проходили в непосредственной близости от зоны безопасности в Приднестровье. В маневрах приняли участие около 600 солдат из подразделений Национальной армии, главного инспектората карабинеров республики, армий Румынии, США и других стран-партнеров. "Иронично, конечно, что учения называются "Щит мира", хотя на деле это попытка развязать войну, нагнетая ситуацию в регионе. Вообще, частые маневры на территории страны вызывают подозрение в обществе. Как-то сомнительно, что они направлены на укрепление безопасности. И все это происходит под радостные восклицания нашей власти, сдающей Западу последние остатки нашей независимости," — отметил Боля. Депутат считает, что действия властей, нарушающих принципы нейтралитета, могут втянуть страну в вооружённый конфликт. "Иностранные наемники и военные грузы на территории Молдовы, к сожалению, стали обыденностью. Но кому они нужны? Точно не обычным гражданам, которые и так еле сводят концы с концами. Власть сначала лишила нас драгоценного нейтралитета, а теперь пытается втянуть в вооружённый конфликт и столкнуть лбом с традиционным партнером," — добавил политик. Боля выразил обеспокоенность тем, что подобные мероприятия могут привести к эскалации напряженности в регионе и нарушению нейтралитета Молдавии, который ранее был ключевым элементом национальной политики Кишинева. С января 2024 года в Молдавии прошло несколько военных учений, включая тренировки резервистов и спецназа МВД Fulger ("Молния"). Например, в апреле состоялись многонациональные учения JCET-2024 с участием спецназовцев из Молдавии, Румынии и США. Более 60 молдавских военнослужащих в феврале участвовали в тренировках KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise, которые прошли в военном учебном центре в Хоэнфельсе (Германия). Кроме того, в мае и июне на территории республики прошли учения резервистов, организованные Национальной армией. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.-0-

https://ria.ru/20240623/shor-1954862494.html

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молдавия

румыния

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в мире, молдавия, румыния, сша, василий боля, майя санду, нато