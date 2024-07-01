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В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
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15:44 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/trevoga-1956651687.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:44
2024-07-01T15:44
в мире
россия
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киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Кроме того, она звучит в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Сигнал прозвучал примерно в 15.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240426/trevoga-1942640356.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Кроме того, она звучит в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Сигнал прозвучал примерно в 15.30.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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