https://ria.ru/20240701/trevoga-1956651687.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:44

2024-07-01T15:44

2024-07-01T15:44

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россия

украина

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Кроме того, она звучит в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Сигнал прозвучал примерно в 15.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240426/trevoga-1942640356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины