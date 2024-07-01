https://ria.ru/20240701/trevoga-1956651687.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:44
2024-07-01T15:44
2024-07-01T15:44
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570182708_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_7ffc84fa639910f3eb63f11f24c20412.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Кроме того, она звучит в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Сигнал прозвучал примерно в 15.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240426/trevoga-1942640356.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570182708_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_2923000518e4131b922aa2776f9cc24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу