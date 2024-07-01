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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:33
2024-07-01T05:33
2024-07-01T05:33
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать в Харьковской области в 04.43 мск и в Днепропетровской области в 05.24 мск. Сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу