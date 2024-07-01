https://ria.ru/20240701/tramp-1956720020.html
Трамп приветствовал решение суда, признавшего его частичную неподсудность
Трамп приветствовал решение суда, признавшего его частичную неподсудность - РИА Новости, 01.07.2024
Трамп приветствовал решение суда, признавшего его частичную неподсудность
Экс-президент США Дональд Трамп приветствовал как "большую победу для демократии" решение верховного суда, который признал за ним частичный, хотя и не... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:40
2024-07-01T18:40
2024-07-01T18:40
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приветствовал как "большую победу для демократии" решение верховного суда, который признал за ним частичный, хотя и не абсолютный иммунитет за действия, относящиеся ко времени его президентства. "Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!", - написал он в социальной сети Truth Social. В постановлении высшей судебной инстанции страны говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдана.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп приветствовал решение суда, признавшего его частичную неподсудность
Трамп назвал решение по признанию за ним частичного иммунитета большой победой
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приветствовал как "большую победу для демократии" решение верховного суда, который признал за ним частичный, хотя и не абсолютный иммунитет за действия, относящиеся ко времени его президентства.
«
"Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!", - написал он в социальной сети Truth Social.
В постановлении высшей судебной инстанции страны говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать.
Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдана.