Рейтинг@Mail.ru
Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 01.07.2024 (обновлено: 18:30 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/tramp-1956703273.html
Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования
Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования - РИА Новости, 01.07.2024
Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования
Верховный суд США отказался наделить Дональда Трампа абсолютным иммунитетом от юридического преследования за действия в период его президентства. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:41
2024-07-01T18:30
сша
в мире
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ea339f02ebf4b05abb5905067190c0.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Верховный суд США отказался наделить Дональда Трампа абсолютным иммунитетом от юридического преследования за действия в период его президентства.В постановлении говорится, что глава государства неподсуден только за те действия, которые он совершил в официальном качестве. В то же время часть предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение. "Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос", — отметили в суде.После оглашения решения Трамп назвал наделение его частичным иммунитетом "большой победой" для американской конституции и демократии.Экс-президент настаивал, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду пребывания в должности главы государства, включая центральный эпизод процесса — штурм Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократов помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240701/politico-1956538501.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4138fbeb63bff22aa48a7e06c0853e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования

ВС США отказал Трампу в абсолютном иммунитете от юридического преследования

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Верховный суд США отказался наделить Дональда Трампа абсолютным иммунитетом от юридического преследования за действия в период его президентства.
В постановлении говорится, что глава государства неподсуден только за те действия, которые он совершил в официальном качестве. В то же время часть предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
"Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос", — отметили в суде.
После оглашения решения Трамп назвал наделение его частичным иммунитетом "большой победой" для американской конституции и демократии.
Экс-президент настаивал, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду пребывания в должности главы государства, включая центральный эпизод процесса — штурм Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократов помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
СМИ: семья Байдена нашла виновных в провале на дебатах с Трампом
Вчера, 03:39
 
СШАВ миреДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала