https://ria.ru/20240701/tramp-1956703273.html

Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования

Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования - РИА Новости, 01.07.2024

Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования

Верховный суд США отказался наделить Дональда Трампа абсолютным иммунитетом от юридического преследования за действия в период его президентства. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:41

2024-07-01T17:41

2024-07-01T18:30

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Верховный суд США отказался наделить Дональда Трампа абсолютным иммунитетом от юридического преследования за действия в период его президентства.В постановлении говорится, что глава государства неподсуден только за те действия, которые он совершил в официальном качестве. В то же время часть предъявленных Трампу обвинений могут не подпадать под это определение. "Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос", — отметили в суде.После оглашения решения Трамп назвал наделение его частичным иммунитетом "большой победой" для американской конституции и демократии.Экс-президент настаивал, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду пребывания в должности главы государства, включая центральный эпизод процесса — штурм Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократов помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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сша, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024