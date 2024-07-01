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Советник Трампа считает, что демократы выдвинут Байдена - РИА Новости, 01.07.2024
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15:31 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/tramp-1956649969.html
Советник Трампа считает, что демократы выдвинут Байдена
Советник Трампа считает, что демократы выдвинут Байдена - РИА Новости, 01.07.2024
Советник Трампа считает, что демократы выдвинут Байдена
Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News заявил, что Демократическая партия США выдвинет действующего лидера... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:31
2024-07-01T15:31
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
джейсон миллер
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News заявил, что Демократическая партия США выдвинет действующего лидера страны Джо Байдена своим кандидатом на предстоящих президентских выборах, несмотря на неудачные для него дебаты. "Джо Байден точно будет кандидатом от демократов в силу ряда причин", - сказал он. По мнению Миллера, Байден, во-первых, сам не хочет выходить из гонки, поскольку "это бы означало конец для семейного бизнеса Байденов", который тесно связан с его президентской должностью. Миллер также отметил, что Байден породил "опасный прецедент", когда в отношении американских президентов после ухода с должности начинаются расследования. По его словам, из-за этого США буквально стали "банановой республикой третьего мира". "Это очень неясное будущее для любого президента, когда он покидает пост, и я думаю, что Джо Байден об этом знает", - сказал он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, джейсон миллер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Джейсон Миллер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Советник Трампа считает, что демократы выдвинут Байдена

Советник Трампа: Байден не хочет выходить из гонки, что будет концом его бизнеса

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News заявил, что Демократическая партия США выдвинет действующего лидера страны Джо Байдена своим кандидатом на предстоящих президентских выборах, несмотря на неудачные для него дебаты.
"Джо Байден точно будет кандидатом от демократов в силу ряда причин", - сказал он.
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По мнению Миллера, Байден, во-первых, сам не хочет выходить из гонки, поскольку "это бы означало конец для семейного бизнеса Байденов", который тесно связан с его президентской должностью. Миллер также отметил, что Байден породил "опасный прецедент", когда в отношении американских президентов после ухода с должности начинаются расследования. По его словам, из-за этого США буквально стали "банановой республикой третьего мира".
"Это очень неясное будущее для любого президента, когда он покидает пост, и я думаю, что Джо Байден об этом знает", - сказал он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Неудачу Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма, считает Сакс
Вчера, 14:22
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампДжейсон МиллерПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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