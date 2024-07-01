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Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
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08:45 01.07.2024 (обновлено: 12:30 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/tmkh-1956550086.html
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:45
2024-07-01T12:30
происшествия
московская область (подмосковье)
иволга (поезд)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда "Трансмашхолдинг" (ТМХ).&quot;Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции&quot;, — рассказали в компании.Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал. ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.
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происшествия, московская область (подмосковье), иволга (поезд)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Иволга (поезд)
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье

Причиной инцидента с поездом "Иволга" на D3 стал дефект сцепного устройства

© Фото : соцсетиПоезд "Иволга" на подмосковной станции МЦД-3 "Кратово"
Поезд Иволга на подмосковной станции МЦД-3 Кратово - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
«

"Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции", — рассказали в компании.

Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал.
ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства.
Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.
Выставка электропоездов Иволга на Киевском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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27 июня, 14:53
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Иволга (поезд)
 
 
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