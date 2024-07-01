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Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:45
2024-07-01T08:45
2024-07-01T12:30
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда "Трансмашхолдинг" (ТМХ)."Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции", — рассказали в компании.Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал. ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), иволга (поезд)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Иволга (поезд)
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
Причиной инцидента с поездом "Иволга" на D3 стал дефект сцепного устройства
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
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"Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции", — рассказали в компании.
Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал.
ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства.
Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.