https://ria.ru/20240701/tmkh-1956550086.html

Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье

Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024

Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье

Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:45

2024-07-01T08:45

2024-07-01T12:30

происшествия

московская область (подмосковье)

иволга (поезд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955855633_0:82:907:592_1920x0_80_0_0_57c69b5aa047a4228f99790a4a30e91b.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Причиной инцидента с "Иволгой" в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства, сообщил РИА Новости производитель поезда "Трансмашхолдинг" (ТМХ)."Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции", — рассказали в компании.Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал. ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней.

https://ria.ru/20240627/mzhd-1955866856.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), иволга (поезд)