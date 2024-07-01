https://ria.ru/20240701/tailand-1956549732.html
В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра
В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра - РИА Новости, 01.07.2024
В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра
Двадцать шесть наркозависимых сбежали из реабилитационного центра в провинции Краби в Таиланде, предположительно, украв длиннохвостую лодку, сообщает портал... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:43
2024-07-01T08:43
2024-07-01T08:43
в мире
краби (провинция)
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
ДЖАКАРТА, 1 июл - РИА Новости. Двадцать шесть наркозависимых сбежали из реабилитационного центра в провинции Краби в Таиланде, предположительно, украв длиннохвостую лодку, сообщает портал Thaiger со ссылкой на полицию. "Группа, предположительно, украла длиннохвостую лодку, чтобы добраться до Муанг Краби, а некоторых беглецов позже видели идущими по Хемтанон-роуд. Спустя почти час полиции удалось поймать 11 беглецов… 15 пациентов остаются на свободе", - говорится в сообщении. Как уточняет портал, один из беглецов объяснил полиции, что они сбежали, потому что хотели вернуться домой. При этом они отказались возвращаться в реабилитационный центр, в котором проживает более 1000 человек. "Причинами побега пациент назвал плохое качество жизни и питания, а также суровые наказания за ошибки", - пишет Thaiger . Беглец также рассказал, что пациентам в день разрешалось тратить только 20 бат (около 50 центов) из денег, присылаемых их семьями. Этого, по его словам, едва хватает, чтобы купить еду. Полиция уже пытается связаться с семьями беглецов. Сам фонд, полное название которого не разглашается по юридическим причинам, пока официально не ответил на жалобы.
https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html
https://ria.ru/20240313/rossiyanin-1932828873.html
краби (провинция)
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краби (провинция), таиланд
В мире, Краби (провинция), Таиланд
В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра
Более 20 наркоманов сбежали из реабилитационного центра в Таиланде, украв лодку
ДЖАКАРТА, 1 июл - РИА Новости.
Двадцать шесть наркозависимых сбежали из реабилитационного центра в провинции Краби в Таиланде, предположительно, украв длиннохвостую лодку, сообщает портал Thaiger
со ссылкой на полицию.
"Группа, предположительно, украла длиннохвостую лодку, чтобы добраться до Муанг Краби, а некоторых беглецов позже видели идущими по Хемтанон-роуд. Спустя почти час полиции удалось поймать 11 беглецов… 15 пациентов остаются на свободе", - говорится в сообщении.
Как уточняет портал, один из беглецов объяснил полиции, что они сбежали, потому что хотели вернуться домой. При этом они отказались возвращаться в реабилитационный центр, в котором проживает более 1000 человек.
"Причинами побега пациент назвал плохое качество жизни и питания, а также суровые наказания за ошибки", - пишет Thaiger .
Беглец также рассказал, что пациентам в день разрешалось тратить только 20 бат (около 50 центов) из денег, присылаемых их семьями. Этого, по его словам, едва хватает, чтобы купить еду.
Полиция уже пытается связаться с семьями беглецов. Сам фонд, полное название которого не разглашается по юридическим причинам, пока официально не ответил на жалобы.