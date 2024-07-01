https://ria.ru/20240701/tailand-1956549732.html

В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра

В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра - РИА Новости, 01.07.2024

В Таиланде наркозависимые сбежали из реабилитационного центра

Двадцать шесть наркозависимых сбежали из реабилитационного центра в провинции Краби в Таиланде, предположительно, украв длиннохвостую лодку, сообщает портал... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:43

2024-07-01T08:43

2024-07-01T08:43

в мире

краби (провинция)

таиланд

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ДЖАКАРТА, 1 июл - РИА Новости. Двадцать шесть наркозависимых сбежали из реабилитационного центра в провинции Краби в Таиланде, предположительно, украв длиннохвостую лодку, сообщает портал Thaiger со ссылкой на полицию. "Группа, предположительно, украла длиннохвостую лодку, чтобы добраться до Муанг Краби, а некоторых беглецов позже видели идущими по Хемтанон-роуд. Спустя почти час полиции удалось поймать 11 беглецов… 15 пациентов остаются на свободе", - говорится в сообщении. Как уточняет портал, один из беглецов объяснил полиции, что они сбежали, потому что хотели вернуться домой. При этом они отказались возвращаться в реабилитационный центр, в котором проживает более 1000 человек. "Причинами побега пациент назвал плохое качество жизни и питания, а также суровые наказания за ошибки", - пишет Thaiger . Беглец также рассказал, что пациентам в день разрешалось тратить только 20 бат (около 50 центов) из денег, присылаемых их семьями. Этого, по его словам, едва хватает, чтобы купить еду. Полиция уже пытается связаться с семьями беглецов. Сам фонд, полное название которого не разглашается по юридическим причинам, пока официально не ответил на жалобы.

https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html

https://ria.ru/20240313/rossiyanin-1932828873.html

краби (провинция)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, краби (провинция), таиланд