https://ria.ru/20240701/svo-1956616045.html

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 01.07.2024

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

Группировка "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:31

2024-07-01T13:31

2024-07-01T13:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сша

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666070_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c1008711c2fc4552e02bd42b2bd0b0ae.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР.Отражены пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, говорится в сообщении."Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240701/dnepr-1956619886.html

https://ria.ru/20240701/svo-1956616238.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, украина