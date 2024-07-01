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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 01.07.2024
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13:31 01.07.2024 (обновлено: 13:46 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/svo-1956616045.html
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 01.07.2024
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение
Группировка "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:31
2024-07-01T13:46
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР.Отражены пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, говорится в сообщении."Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240701/dnepr-1956619886.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Украина
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

МО: "Центр" уничтожил за сутки до 405 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР.
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Отражены пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, говорится в сообщении.
"Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАВ миреУкраина
 
 
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